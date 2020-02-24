Заговорившая об отъезде из России Самбурская влипла в скандал

Звезда сериала "Универ.Новая общага" вновь оказалась в центре скандала. Настасья Самбурская заявила, что хочет уехать из России.

Известная актриса призналась, что мечтает уехать из России на несколько месяцев и не заниматься творческой деятельностью. "Пусть сбудется", – выразила надежду знаменитость.

Однако не все пользователи оценили желание Настасьи Самбурской. "Ага, вы хотите уехать и ничего не делать и ничем не заниматься, а деньги у богатенького Буратино взять. Мне бы так жить. Вам всем мозги нужно лечить", – разразился гневной тирадой один из комментаторов.

Знаменитость не смогла пройти мимо такого замечания. "Денег можно впрок заработать, без Буратино. Не нервничай", – обратилась к пользователю актриса. Настасья Самбурская посоветовала ему избавиться от стереотипов и обратиться к врачу.

Другой комментатор заявил, что после отъезда из страны артистка быстро растеряет всех поклонников и больше о ней никто не вспомнит. "Так про тебя и не знал никто", – резко ответила ему знаменитость на своей странице в "Инстаграм".

Поклонники, наоборот, поддержали актрису. "Это мечта большинства россиян!", "Да будет так. Главное – быть здоровой, красивой, любимой и самодостаточной", "Отличная мечта!", "Все мысли материальны", – написали пользователи.