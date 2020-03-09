Тимати плохо обошелся с Решетовой в женский день

Модель пожаловалась подписчикам на непростую женскую долю. В личном микроблоге в "Инстаграме" Анастасия Решетова призналась, что была вынуждена готовить еду 8 марта.
"Все выкладывают цветы, а я вот на кухне салаты нарезаю", – поделилась возлюбленная рэпера Тимати. Многие поклонники посочувствовали модели, сообщает "Экспресс газета".
Ранее популярный блогер Лена Миро заявила, что модель производит впечатление "безмолвной наложницы". По ее мнению, рэпер Тимати заставляет свою избранницу носить откровенные наряды и дружить с матерью его дочери Аленой Шишковой.
"Решетова, конечно, сама виновата: так жаждет красивой жизни, что низвела себя до состояния половой тряпки. И, тем не менее, мне ее жалко, хоть и дура она", – выразила мнение популярный блогер.
Напомним, о романе продюсера Тимати и модели Анастасии Решетовой стало известно в 2014 году. Спустя пять лет у пары родился сын. Мальчик получил имя Ратмир.
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