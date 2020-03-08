"Никакого тяжелого люкса": мать Тимати показала удивительные полеты внучки

Мать известного рэп-исполнителя Тимати Симона Юнусова использует свой инстаграм-аккаунт исключительно для того, чтобы хвастаться своей развитой не по годам внучкой. 5-летная Алиса появляется в каждой публикации. Таким образом, подписчики узнают, что девочка ведет активный образ жизни – гуляет по городу, встречается с друзьями, посещает бассейн, катается на коньках...
Недавно Алиса побывала в аэротрубе. Оказалось, дочь Тимати занимается популярным сейчас видом спорта – воздушной акробатикой. Девочка продемонстрировала трюки в помещении, где снизу вверх идет подача воздуха, создавая сильный ветер. Процесс сняла на видео бабушка девочки и выложила в свой инстаграм-аккаунт.
"Никакого " тяжёлого люкса", только спорт! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред)", – подписала публикацию Симона Юнусова.
Поклонники восхитились активностью Алисы, ведь в столь юном возрасте она пробует многое. Под публикацией они оставили положительные комментарии.
"Супер! У Алисы очень крутое детство!", "О-Б-А-Л-Д-Е-Т-Ь!!! не девчонка, а нонсенс!", "Вы супер бабушка конечно", "Такой лягушонок в этом костюме) умничка. Это сложно", "Какая молодец. С детства активная , все пробует", – написали фолловеры.
Напомним, недавно Алиса Юнусова устроила небольшую экскурсию по центру Москвы. Девочка сняла на телефон достопримечательности столицы, а бабушка выложила в Сеть. В видео Алиса нечаянно рассекретила место жительства.
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