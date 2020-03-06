"Хочется грубого животного секса": бесстыдные откровения похотливой Седоковой

Анна Седокова больше всего на сцене любит... Нет, не петь, как казалось, и не плясать, а заниматься утренним сексом. Говорит, тогда оргазм длится дольше. И не уточняет, не мешают ли стоны любви ее детям от разных мужчин – 15-летней Алине Белькевич, восьмилетней Монике Чернявской и двухлетнему Гектору Комарову.
Ублажать мужчин, по признанию Анюты, она училась по фильмам для взрослых, освоила все позы. Видимо, за это ее теперь мужики и любят – за умение, за ласку, за страсть.
"Иногда хочется нежности, иногда – грубого животного секса, – сексуально облизывает губы Аня. – Я люблю, когда мужчина защищает меня от всего мира".
Руками певица не только держит микрофон, а ртом не только в него поет. Призналась она, например, что обожает ласкать девушек.
В декабре 2010 года Седокова в ходе онлайн-конференции для украинского интернет-портала tochka.net призналась в сексуальных отношениях с женщинами, назвав этот опыт прекрасным. Позже она подтвердила свои слова в интервью Новому каналу.
"Поцелуй с девушкой? Да, было, понравилось!" – заявила певица.
А еще она такая затейница! "Секс втроем? Как интересно! Секс на пляже? Никогда не пробовала, но так хочу! И неважно, что это удовольствие для эксгибиционистов", – цитирует Седокову журнал "Откровения звезд".
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