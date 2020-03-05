Ковальчук вышла в свет в одежде мужа и без макияжа

Юлия Ковальчук появилась на препати "Жара Music Awards" в шокирующем наряде и без макияжа. Фанаты предположили, что певица воспользовалась гардеробом мужа.

Певица Юлия Ковальчук всегда появляется на публике в женственных нарядах. Она то и дело демонстрирует на светских мероприятиях свои яркие образы. Но красивые платья и костюмы артистка решила сменить на более комфортную одежду. На препати "Жара Music Awards" Ковальчук пришла вместе со своим супругом Алексеем Чумаковым, и поклонники подумали, что перед выходом она покопалась в гардеробе мужа.

Юлия надела модные мужские ботинки, "двойной" жакет и брюки с защипами. Образ певицы можно сравнить с парашютом. Под безразмерной одеждой она спрятала свою красивую фигуру. Говорят, что женственность Ковальчук подчеркнула макияжем, но и его с трудом можно было разглядеть. Казалось, Юлия и вовсе пришла на тусовку без грима. Под стать ей выглядел и Чумаков. На красную дорожку он выбрал свободные штаны и рубашку, расстегнув первые несколько пуговиц. Также он надел кардиган темно-синего цвета.

Всему виной – мода, которая диктует свои правила. В этом сезоне приверженцы трендов сочетают не сочетаемое. Мол, на даже на работу теперь с чистой совестью можно явиться в спортивные штанах. Что же... Пара Чумаков-Ковальчук следеют моде. А как вам образ супругов?