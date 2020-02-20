Ковальчук из "Крепостной" сделала заявление перед побегом за рубеж

Звезда сериала "Крепостная" пакует чемоданы. Катерина Ковальчук отправляется в США.

20 февраля актрисе популярной многосерийной мелодрамы исполнилось 27 лет. С самого утра Катерина Ковальчук получает поздравления от семьи и друзей.

В этот праздничный день артистка вдруг поделилась размышлениями в личном "Инстаграм". Знаменитость осознала, что чем старше становится человек, тем меньше он рискует, реже не спит ночь напролет и чаще придумывает себе оправдания. Вместе с тем, с возрастом, по мнению звезды сериала "Крепостная", люди в большинстве своем становятся мудрее, терпимее и начинает понимать, чего именно хотят.

"И с каждым годом меняться и взрослеть просто прекрасно, только главное при всем при этом делать то, что заставляет тебя чувствовать себя по-настоящему счастливым! Завтра вылетаю в Лос-Анджелес и чувствую, что я на верном пути", – сделала заявление Катерина Ковальчук перед побегом за рубеж.

Поклонники поздравили звезду сериала "Крепостная" с днем рождения и пожелали ей спокойной дороги. Фанаты предположили, что актриса едет за границу на пробы. "Катюша, с днем рождения 🥳 В России Вас тоже очень любят, покорите и Голливудский кинематограф, мы верим в Вас♥️Будьте счастливы и здоровы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "С днем рождения! Хорошей поездки в Лос Анджелес!" – отметили интернет-обыватели в комментариях.

Катерина Ковальчук уже имеет опыт работы в Голливуде. Звезда сериала "Крепостная" снялась в короткометражной исторический драме "Рядовой". Артистке досталась роль юной мигрантки из России, которая была медсестрой, а потом пошла воевать.

По словам знаменитости, с американскими киноделами работать легче. Съемки в США обычно лучше организованы, а работники площадки более дисциплинированы. В Америке, по словам звезды сериала "Крепостная", соблюдают договоренности, создают комфортные условия труда и уважают время человека. "В России важнее поругаться из-за проволочек, чем спокойно доснять сцену", – говорила Ковальчук в недавнем интервью.