Извращенец Панин согласился прилюдно ублажить мужчину ради искусства

Алексей Панин стал новым героем ютуб-шоу "В гостях у Гордона". Мужчина признался, что ради съемок у гениального режиссера не против изобразить однополую любовь.

Ведущий программы отметил, что артист толерантен по отношению к ЛГБТ. Также Дмитрий Гордон вспомнил разговор с актером десятилетней давности, в котором тот признался, что хотел бы сыграть гея. Однако собеседник решил уйти от ответа, мол, это не совсем то, что он имел в виду. "Я тебе говорил, что ради хорошего кино, о котором мы здесь с тобой говорили, такого авторского – да можно отсосать что угодно", – заверил Алексей Панин.

Во вставке из старого интервью еще молодой актер рассказывает, что хотел бы исполнить роль гомосексуала, а также не против ради образа в кадре взять в рот мужской половой орган. Ведущий еще раз уточнил у артиста, готов ли тот вступить в контакт с человеком своего пола, и в этот раз актер уверенно согласился.

Также Алексей Панин уточнил, что является бисексуалом, однако секс с мужчиной и женщиной для него – две разные вещи. "Я же не хожу с мужиками на свидание, я с ними не встречаюсь. Есть женщина, которую ты любишь, а с мужиками – приятный бонус", – заключил свою мысль эпатажный артист. Панин уверен, что половой акт чудесен в любом виде и в любом составе. "Когда все вместе – вообще прекрасно", – отметил он.