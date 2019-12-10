Подравшийся с дамой в самолете Панин нелепо объяснился

На глазах у ошарашенных пассажиров артист вскочил с места и начал кричать на сопровождающую его даму. Алексей Панин не выбирал выражений.
"Скотина, ***! Никуда я с тобой больше не полечу, ***. Я сейчас вообще, ***, этот самолет в Турцию разверну", – кричал он. После знаменитость толкнула спутницу, началась потасовка.
Интересно, что что скандальную видеозапись артист опубликовал в личном аккаунте "Инстаграм". "Панин опять устроил дебош в самолете и пытался повернуть его в Турцию!" – подписал пост артист.
Когда скандальное видео из самолета распространилось в Сети, Алексей опубликовал его повторно. Однако на этот раз, на нем присутствовали кадры, показывающие то, что предшествовало крикам артиста. Как оказалось, дебош был постановочный.
Стоя среди кресел, Алексей с улыбкой обращается к другим пассажирам. "Мы хотим поиздеваться над федеральными СМИ. Вы не пугайтесь. Можно снимать? Снимаешь?" – спросила звезда на камеру. Получив утвердительный ответ от оператора, Алексей Панин принялся отыгрывать гнев и истерику.
Ниже, под публикацией актер признался, что устроил импровизированный спектакль специально для СМИ. Якобы таким образом он пытался обличить подлые, по его мнению, СМИ.
"Специально для дурачков .😊 Никаких скандалов на борту самолета никто не устраивал. Никогда!!! Мы устали от постоянного вранья Российских СМИ. Над ними уже откровенно издеваешься, а они продолжают "пробивать дно". Все люди были предупреждены и сами помогали снимать. 🎥 На примере этого видео мы хотели показать что из себя представляют отечественные СМИ. Людей держат за стадо. И это по всем вопросам. Начиная от политики и заканчивая сводками с полей.😊 (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.) ", – поделился экспертным мнением Алексей Панин.
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