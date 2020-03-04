"Как сестры": помолодевшая Лайма Вайкуле стала похожа на Аллу Пугачеву

Свежий снимок народной артистки Латвии Лаймы Вайкуле привел в восторг фолловеров ее инстаграм-аккаунта. Певица предстала в черном костюме, шляпе и круглых очках. Облегающие брюки и жакет скроены по фигуре, из-за этого Лайма выглядит очень стройной.
Строгий образ певицы натолкнул поклонников на размышления о сходстве Вайкуле с народной артисткой России Аллой Пугачевой. Люди заметили, что к похожему луку прибегает и Примадонна. 70-летняя артистка также в последнее время похудела.
"Очень с Аллой Борисовной похожи, как сестры", "С возрастом все красивее", "Как же вы похудели и похорошели, невероятно! Вам лет 30 будто!", "Фантастически молодо выглядите! Стройности только позавидовать! Юные девы нервно кусают локти в сторонке", "Как всегда шикарна, обаятельна и заманчива", "Расскажите ваш секрет сохранения молодости", "Классный образ!", – высказались подписчики под публикацией Вайкуле.
Ранее Лайма откровенно рассказала об отношениях с Примадонной российском эстрады. Латвийская певица отметила, что с Аллой Пугачевой ей работать очень легко, приведя в пример совместные юмористические ролики в "Инстаграм".
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