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Красавица-дочь Волочковой стала копией мачехи

Анастасия Волочкова с дочкой. Фото: instagram.com/volochkova_art/
Пока Анастасия Волочкова развлекалась в спонтанном романтическом путешествии где-то в Подмосковье, ее единственная наследница Ариадна тоже не скучала. Девушка вышла в свет с мачехой и произвела фурор.
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Ариадне Волочковой осенью исполнится 15 лет, однако, убеждены поклонники, она уже расцвела. Ариша, как ее ласково называет мать, скандально известная балерина Анастасия Волочкова, растет разносторонне развитой: она занималась танцами, музыкой и даже конным спортом, поэтому уже получила взрослый разряд по выездке.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

С матерью Ариадна не живет продолжительное время. Анастасия Волочкова объясняла это тем, что девушке удобнее ездить на учебу от отца, бизнесмена Игоря Вдовина, чем из подмосковного поселка, где проживает балерина. К тому же, утверждала артистка, общение с отцом пойдет Ариадне на пользу. По ее словам, было время, когда Игорь с дочерью вообще не виделся.

Теперь девочка общается не только с отцом, но и с его молодой возлюбленной, телеведущей Еленой Николаевой. Они несколько раз вдвоем выходили в свет. Накануне, 3 марта, состоялась премьера фильма "Отель "Белград", куда Ариадна пришла в компании мачехи. Интересно, что обе были одеты одинаково – в белые блузки и джинсы, а образы завершали обувь на шпильках и накинутые на плечи кожаные черные куртки.

В распоряжении Woman.ru оказались фото с мероприятия. Судя по комментариям в Сети, Ариадна произвела фурор. Говорят, девушка превратится в красотку. Такую же, какой была когда-то Анастасия Волочкова, добавляют злопыхатели.

Автор: 4 марта 2020, 09:27
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