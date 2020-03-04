Красавица-дочь Волочковой стала копией мачехи

Ариадне Волочковой осенью исполнится 15 лет, однако, убеждены поклонники, она уже расцвела. Ариша, как ее ласково называет мать, скандально известная балерина Анастасия Волочкова, растет разносторонне развитой: она занималась танцами, музыкой и даже конным спортом, поэтому уже получила взрослый разряд по выездке.
С матерью Ариадна не живет продолжительное время. Анастасия Волочкова объясняла это тем, что девушке удобнее ездить на учебу от отца, бизнесмена Игоря Вдовина, чем из подмосковного поселка, где проживает балерина. К тому же, утверждала артистка, общение с отцом пойдет Ариадне на пользу. По ее словам, было время, когда Игорь с дочерью вообще не виделся.
Теперь девочка общается не только с отцом, но и с его молодой возлюбленной, телеведущей Еленой Николаевой. Они несколько раз вдвоем выходили в свет. Накануне, 3 марта, состоялась премьера фильма "Отель "Белград", куда Ариадна пришла в компании мачехи. Интересно, что обе были одеты одинаково – в белые блузки и джинсы, а образы завершали обувь на шпильках и накинутые на плечи кожаные черные куртки.
В распоряжении Woman.ru оказались фото с мероприятия. Судя по комментариям в Сети, Ариадна произвела фурор. Говорят, девушка превратится в красотку. Такую же, какой была когда-то Анастасия Волочкова, добавляют злопыхатели.
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