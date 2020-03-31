"Что ж вы такие тупые!": мать публично набросилась на Собчак и Богомолова

Ксения Собчак и Константин Богомолов решили пообщаться с поклонниками в прямом эфире. Ситуация стала щекотливой, когда к беседе присоединилась мать гламурной блондинки Людмила Нарусова.

Ксения Собчак и Константин Богомолов наряду с другими москвичами переживают пандемию коронавируса, сидя на карантине. Чтобы как-нибудь развлечься и заставить людей вспомнить о себе, пара решила организовать для поклонников прямой эфир.

Фанаты узнали, что Богомолов называет супругу Масей, а она его зовет по имени-отчеству. Кроме того, режиссер рассыпался в комплиментах жене, отметив, как хорошо она жарит гречку и подогревает курицу.

Семейная идиллия закончилась, когда к прямому эфиру захотела подключиться мать Ксении Собчак, сенатор Людмила Нарусова. Сначала она пожаловалась, что по какой-то причине у нее не получается это сделать.

"Да что ж вы такие тупые, что не можете меня к эфиру подключить! Это потому, что вы пьяные! На столе бутылка стоит – молодцы, дожили! Лучше Платона мне покажите!" – возмутилась Нарусова, обратив внимание на бутылку алкоголя, стоящую на столе у Собчак и Богомолова.

Дальше мать блондинки пожаловалась, что та на ней пиарится. Недавно Нарусова попала в больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус. Тест оказался отрицательным, однако женщина находится в изоляции дома, продолжая лечиться от пневмонии.

"Только ты ходишь и разносишь, что у тебя престарелая мать при смерти! А у меня коронавирус не подтвердился. Пневмонию я подхватила, потому что ты меня вечно загоняла в бассейн! У открытых окон! Вот теперь сижу на капельницах с антибиотиками", – посетовала мать Собчак.

Пока та жаловалась, супруги пытались мягко успокоить и отвлечь ее. Телеведущая заявила, что, по ее мнению, уже переболела коронавирусом. Якобы это случилось еще в декабре прошлого года.

"Я свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать. Никогда до этого так не болела. Кашель, температура, ломота. Диагноз мне поставили "атипичная пневмония", прописали антибиотики", – рассказала телеведущая в "Инстаграм".

Ксения отметила, что у нее даже пропал голос, и пришлось экстренно вызывать фониатра, чтобы восстановиться. "Мне адреналин капали через трубочку прямо в горло", – заключила Собчак.