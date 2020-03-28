"Позаражались от Лещенко": Собчак назвала звезд с коронавирусом

В передаче "Док-Ток" на Первом канале телеведущая вместе с экспертами поделилась со зрителями причинами, по которым лучше остаться дома. Как отметила женщина, многие россияне собираются провести неделю, объявленную президентом нерабочей, с друзьями и родными. Однако делать это строго запрещено, ведь, как считает Ксения Собчак, сейчас стоит проявить сознательность.
Именно наплевательское отношение к себе и окружающим могло стать причиной вспышки коронавируса в звездной среде. В своем телеграм-канале "Кровавая барыня" женщина написала, что "все позаражались от Лещенко". Скорее всего, по мнению бывшей ведущей "Дома-2", инфицирование произошло во время праздника по случаю дня рождения сестры композитора Игоря Крутого. "Так что все, кто там был, – аларм-аларм", – написала Ксения Собчак.
После вечеринки, которая прошла 13 марта в одном из московских ресторанов, Игоря Николаева уже госпитализировали с подозрением на коронавирус. Также в группе риска Олег Газманов, Алсу, Ани Лорак, Татьяна Навка, Николай Басков, Александр Розенбаум и многие другие.
Накануне в больницу госпитализировали и мать самой Ксении Собчак Людмилу Нарусову. У женщины, которая недавно вернулась из санатория, также подозревали CОVID-19. Однако диагноз не подтвердился.
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