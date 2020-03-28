"Пиарится на грязи": Крутой пристыдил зарвавшуюся Собчак

Накануне Ксения Собчак обвинила Льва Лещенко в том, что он заразил многих знаменитостей во время вечеринки в честь дня рождения сестры Игоря Крутого. Композитор ответил на нападки светской львицы.

13 марта в одном из московских ресторанов Алла Крутая провела закрытое мероприятие для друзей. Среди приглашенных были Татьяна Навка, Алсу, Игорь Николаев, Олег Газманов, Николай Басков, Ани Лорак и многие другие. Также на вечеринку прибыл и Лев Лещенко, недавно вернувшийся с гастролей по Америке. Он пренебрег карантином и успел посетить несколько встреч. Накануне у артиста диагностировали коронавирус. Сейчас мужчина находится в больнице в Коммунарке.

Игорь Крутой отреагировал на резкое замечание Ксении Собчак, которая представила праздник как эпицентр заражения коронавирусом для звезд шоу-бизнеса. Композитор посчитал, что телеведущая решила хайпануть. "Пиарится просто уже на любой грязи, это отвратительно", – приводит слова звезды "Московский комсомолец". Артист со злостью отметил, что Ксении Анатольевне лучше поднимать рейтинги своей провальной программы. Также мужчина уверен: Собчак бесится, потому что ее не позвали на праздник сестры композитора.

При этом Игорь Крутой выгораживает безответственного Льва Лещенко. Якобы мэтр российской эстрады, когда пришел на день рождения, сразу заявил, что не сможет долго находиться, так как плохо себя чувствует. Впрочем, того часа, что артист провел вместе с гостями, было вполне достаточно для инфицирования. Например, Игоря Николаева уже госпитализировали с подозрением на коронавирус.