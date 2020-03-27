"Приходится отказываться": перепуганный коронавирусом Дима Билан сделал заявление

Дима Билан признался, что очень боится коронавируса. Чтобы не заразиться опасным недугом, певец даже отказался от онлайн-концертов.

Исполнитель рассказал, что старается не появляться в общественных местах из-за эпидемии коронавируса в России. Дима Билан максимально сократил время нахождения на улице.

Единственное, куда ездит артист, это на студию звукозаписи и обратно – и то, по знакомому маршруту. Переходить на режим онлайн-концертов Дима Билан пока не готов, передает РИА ФАН.

Певец признался, что ежегодно болеет бронхитом, поэтому ему боязно за свое здоровье. "Пока от всех онлайн сборных концертов приходится отказываться", – поделился артист. Поклонники поддержали решение звезды не выходить лишний раз из дома.

Примечательно, что многие представители шоу-бизнеса согласились на самоизоляцию из-за вспышки коронавируса в России. Есть и те, кто уже стал носителем COVID-19. Так, болезнь подтвердилась у певца Льва Лещенко. С подозрением на опасную инфекцию находится в медцентре в Коммунарке и Игорь Николаев.

Напомним, ранее музыкант Борис Гребенщиков обратился к людям старшего возраста с призывом оставаться дома в период эпидемии коронавируса в России. Вспышка COVID-19 впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру.