Тина Канделаки показала взрослую дочь

Рак у Анастасии Заворотнюк Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Срочно: умерла Пугачева
Правительство Москвы разрешило близким Заворотнюк получить бесплатное место на кладбище
Концерт Бузовой в гей-клубе закончился под утро массовой оргией
"Как же так?!": Кабаеву потрясла неожиданная смерть Утяшевой
Смерть перед концертом в Минске: семья Пугачевой убита горем
партнеры
Среда 13 ноября
Лента новостей
20:44
Сериал "Друзья" может получить продолжение
20:23
В Петербурге электричка насмерть сбила мужчину
19:57
Под Москвой годовалый ребенок выпал из окна
19:31
Есть погибшие: в Башкирии перевернулась легковушка
19:01
"Аморальный поступок": убившего студентку доцента прогнали из СПбГУ
18:36
"Превратят в банановую республику": Зеленский сдал Украину Западу
18:26
Злоумышленники обокрали храм в Петербурге
17:59
Основателя Cirque du Soleil задержали из-за наркотиков
17:47
"Российский экологический оператор" еще не получил деньги на реализацию проектов
17:33
"Полнейший абсурд": решение Зеленского добило украинцев
17:17
Грудного ребенка доставили в московскую больницу после нападения собаки
16:38
Скончалась на месте: в Коми пьяный мужчина жестоко избил жену
16:06
Роскачество расскажет школьникам о бракованной продукции
16:04
Топ-менеджер РКЦ "Прогресс" погиб в страшной аварии с грузовиком
15:54
"Дни.ру" дарят билеты: концерт Mgzavrebi в Москве
15:21
В детском лагере "Артек" умер ребенок
15:17
"Я просто офигела": беременная жена Джигана страдает от страшных отеков
15:12
"Вот дура!": участница "Дома-2" разбила сердца маленьким детям (видео)
14:56
Постройневшая Семенович сразила народ наповал (видео)
14:50
В борьбу за сына Рудковской вступили Кудрявцева и сектанты
14:48
Песец совершил дерзкую попытку ограбления в ЯНАО
14:45
Ефремов и Ивакова продемонстрировали свою любовь
14:42
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
14:35
Братьев и сестер будут зачислять в одну школу
14:21
Эксклюзив: проведена психиатрическая экспертиза доцента-расчленителя
14:16
"Случайный гражданин": уставшего Зеленского жестко отлупили
14:14
"Так где у меня жировые складки?": обнажившаяся Штурм заткнула грязные рты
14:03
"Не давите": Поклонская рассказала об абортах
13:50
Напавшим на Крымский мост украинцам дали отпор
13:30
Мужчина подрался с крокодилом на пляже
13:30
Известный стилист смачно приложил Снаткину
13:30
Роскошная Пугачева променяла "Пятерочку" на магазин для богатых
13:24
"Какое кощунство!": жителей Омской области ужаснула горка для детей
13:18
Бузова "облизала" престарелого Стоянова с ног до головы
13:14
"Проспект Началовой вместо Ленинского": москвичи требуют увековечить память любимой певицы
13:04
Сочащаяся молоком грудь Решетовой вызвала ажиотаж
13:00
Взбешенные украинцы подложили Зеленскому мертвую свинью
12:49
Рудковская и Плющенко борются за жизнь маленького сына
12:48
Мужчину не пустили на борт самолета из-за слишком толстого кота
12:32
Кошка Картошка покорила мир своими необычными глазами
12:29
Поймали на взятке: Зеленский вляпался в грандиозный скандал
12:29
"Ты что, его украла?": Сердючку вывели на чистую воду прямо на сцене
12:27
Пользу встречи Путина и Зеленского поставили под сомнение
12:21
"Секс так и прет": наштукатуренную донельзя Захарову перепутали с Собчак
12:01
Новости о второй беременности Меган Маркл привели в восторг
11:54
Сенсация: Анастасию Волочкову отправили в декрет
11:51
"Две очаровательные девочки": Ольгу Бузову поздравляют с чудом материнства
11:49
Троицкий устроил в Берлине пикет против "Северного потока – 2"
11:45
От диареи до зубной боли: названы главные симптомы появления глистов
11:37
"Черные дни" 2020 года
11:28
Будет новый президент: в Белоруссии рассказали о преемнике Лукашенко
11:24
"Ты ешь на деньги народа!": дочь Пескова вогнали в ступор
11:23
Путин уволил Богомолова
11:22
Елена Маликова знатно осадила дочь после возмутительной выходки
11:14
Россиян обеспокоило повышение цен на продукты
11:13
"Этой зимой": лживого Зеленского ждет свержение
11:07
Новые подробности: матери смертельно больной Заворотнюк грозит арест
10:59
Аномальные морозы придут в Россию к концу недели
10:46
"Пытал в течение часа": Садальский о другом преступлении профессора-расчленителя
10:45
"Трагическая судьба": Арзамасова откровенно о жизни после "Папиных дочек"
10:36
"Росатом" представил программу безопасного обращения с ОГФУ
10:30
"ЕР" решает проблему с онлайн-записью детей в первые классы
10:21
Успенская призналась в любви украинскому пропагандисту (видео)
10:16
Как поделят имущество Рудковская и Плющенко после развода
10:11
Диетологи рассказали о способах сохранить красивую фигуру
09:50
"Все в тренде": Утяшева в сетчатой юбке вызвала фурор
09:32
Известная певица раскорячилась на вручении престижной премии
09:27
Расплакавшегося из-за Крыма Порошенко подняли на смех
09:21
Появление Маркл в образе леди Ди взбесило людей
09:17
Московских водителей предупредили о гололедице на дорогах
09:05
"Начинаю бороться": ведущая Алла Мазур шокировала поклонников
08:57
"Я разорву всех": показавшая лифчик Ковальчук взбудоражила народ
08:33
"Жестоко и неадекватно": Панину отомстили за прикованную к батарее дочь
08:27
Замученный Чернышев оказался между двумя женщинами
08:21
Жена Шумахера скрывает страшную правду о состоянии супруга
07:32
"Стресс и признаки депрессии": бывшей любовнице Тимати поставили жуткий диагноз
06:35
МВФ поставил ультиматум сдавшему назад Зеленскому
04:07
Стало известно о гнусной выходке сестер Хачатурян
02:14
Телезрительница спасла ведущую от трагической смерти
00:29
"Сложный год": Ковальчук предупредили о серьезной потере
21:57
Подопечную Тимати экстренно доставили в московскую больницу
21:55
50-летняя Бондарчук прикрыла голое тело простыней
21:48
Леопард растерзал 6-летнего ребенка
21:38
"Какая милота": россияне растаяли от фото Маликова с сыном
21:31
Будет дочка: заговорили о втором ребенке Плющенко и Рудковской
21:26
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
21:13
Старый друг вонзил нож в спину Лукашенко
20:44
Стало известно о тайной женитьбе Кончаловского
20:39
Популярного музыканта ранили в уличной перестрелке
20:19
"Будьте осторожны!": Верка Сердючка в шоке из-за гадкой лжи
20:17
Экс-полицейскому вынесли приговор после смертельной аварии в Ижевске
20:12
"Похоже, что на гормонах": МакSим невозможно узнать из-за отекшего лица
19:51
Соратники жестко подставили доверчивого Зеленского
19:37
"Всем нравиться не собираемся!": Тотьмянина взбесилась из-за дерзкого замечания
19:30
Peugeot 5008: элегантный француз для большой семьи
19:17
На северо-западе Петербурга обнаружили труп мужчины
18:56
Судьбу убившего студентку историка решит Макрон
18:44
"Вечная память и любовь": Киркоров разволновался у могилы Гурченко
18:30
В Башкирии бизнесмен натравил сына на журналиста
18:25
"Горный баран": бывший подопечный отхлестал рэпера Тимати
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

На новые рельсы: компания Руслана Байсарова расширяет сахалинскую узкоколейку
"Растворится в любви": замужнюю Канделаки ждет судьбоносная встреча
Новый брак и рождение ребенка: стало известно о грандиозных переменах в жизни Милявской
"Господи, это какая-то низость": Волочкова о сексуально неудовлетворенной Собчак
Не будет страны: Зеленский решил добить полуживую Украину
Свадьба не за горами: Волочкова о романе с одиозным журналистом
Шоу-бизнес

Тина Канделаки показала взрослую дочь

Тина Канделаки. Фото: instagram.com/tina_kandelaki
Ведущая Тина Канделаки опубликовала новый пост на своей странице в Инстаграм. На фото она запечатлена вместе со своей 19-летней дочерью Меланией.
прочитано 175 раз

Кадр сделан на фоне гор. Обе выглядят просто потрясающе. Мать облачена в бежевый тренч из эко-кожи, а ее наследница отдала предпочтение в пользу пальто серого цвета. Разбавили аутфиты яркие сумки – оранжевая и кислотно-розовая. 

ПО ТЕМЕ

"Растворится в любви": замужнюю Канделаки ждет судьбоносная встреча

"Противно!": Канделаки разгневалась из-за домашнего насилия

 Тина Гивиевна Канделаки

Тина Гивиевна Канделаки журналист

"Самые талантливые глаза – рядом со мной. То, как @melaniakondrahina видит, чувствует и создает прекрасное, вдохновляет меня ежедневно. Спасибо Господу, что послал мне именно эту девочку. Люблю 💓", – призналась Канделаки.

Фолловеры стали активно заваливать журналистку и ее наследницу комплиментами. По мнению многих, мама с дочкой выглядят как ровесницы. "Невероятные девушки 😍, как сестры с разным цветом глаз. Взгляды притягивают и увлекают в свой мир😍 "Вы как подруги....❤️", "Какие вы куколки ❤️😘👏", – восторгались фанаты.

"У вас получаются красивые дети", – отметила подписчица.

Отметим, Мелания – не единственный ребенок Тины. У телеведущей есть еще сын Леонтий, который всего на два года младше сестры – ему сейчас 17 лет. Обоих звезда родила от художника Андрея Кондрахина. Супруги прожили в браке 12 лет, после чего их союз распался. 

13 ноября 2019, 20:52
ФОТОРЕПОРТАЖ

Соблазнительные фото Тины Канделаки

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Полнейший абсурд": решение Зеленского добило украинцев
Будет новый президент: в Белоруссии рассказали о преемнике Лукашенко
Расплакавшегося из-за Крыма Порошенко подняли на смех
"Вековая русофобия": Польшу поймали на подыгрывании нацистам

Шоу-бизнес

Сын поругался с Валерией и рассказал о будущем ребенке
"Я просто офигела": беременная жена Джигана страдает от страшных отеков
"Вот дура!": участница "Дома-2" разбила сердца маленьким детям (видео)
Постройневшая Семенович сразила народ наповал (видео)

Проишествия

Звезда КВН разбилась в жуткой аварии
Следствие засекретило материалы дела Ивана Голунова
Ревновала к дочерям: всплыли новые детали отношений красотки из Петербурга и ее убийцы
Полицейский спрятал труп студента

Lifestyle

Известие о смерти актера Александра Михайлова вызвало шок
Катрин Денев срочно госпитализировали в Париже
Дух убитого студента явился постояльцам элитного отеля в центре Москвы
Православные активисты сорвали гей-свадьбу в центре города
Шоу-бизнес

Замученный Чернышев оказался между двумя женщинами

Одна дама краше другой
Шоу-бизнес

"Куда бы рвануть?": Пугачева решила бросить семью

Примадонна посоветовалась с поклонниками
Происшествия

Эксклюзив: проведена психиатрическая экспертиза доцента-расчленителя

НДЦ клинической психиатрии изучил личность убийцы
Шоу-бизнес

"Я разорву всех": показавшая лифчик Ковальчук взбудоражила народ

Знаменитость сделала неожиданное заявление

Гороскоп

"Черные дни" 2020 года
Совет на выходные
Финансовый гороскоп на 2020 год
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Всем нравиться не собираемся!": Тотьмянина взбесилась из-за дерзкого замечания
"Позор": Туктамышевой досталось после провального выступления
Жена Шумахера скрывает страшную правду о состоянии супруга
Акинфеев повторил трюк с ногой на матче этапа Лиги Европы

Регионы

Дерзкая атака украинцев на Крымский мост окончилась провалом
Жуткие подробности убийства экс-главы города в Кузбассе
Сильный ветер в Кемерово превратил в развалины торговый центр (видео)
Под Ростов из-за перестрелки фермеров стянули БТР (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru