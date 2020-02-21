Тина Канделаки обнажила изуродованную шею

Тина Канделаки не стесняется признаваться, что тщательно следит за собой и прибегает к помощи специальных средств. Подчас их результаты ужасают.

44-летняя Тина Канделаки декларирует: чтобы выглядеть хорошо, нужно следовать нескольким правилам – регулярно заниматься спортом, правильно и разнообразно питаться, не забывать про сон и следить за кожей. Популярная ведущая и деловая женщина замужем за мужчиной моложе себя, поэтому она знает, о чем говорит.

Помимо кремов и патчей, к которым питает слабость знойная брюнетка, она еще и не забывает время от времени посещать кабинет косметолога. На днях она перенесла процедуру, итогом которой поделилась со своими поклонниками. Тина Канделаки выставила напоказ оголенную шею, которая местами сильно вздулась и припухла. По всей видимости, она сделала биоревитализацию, в результате которой на коже остались так называемые папулы, то есть следы от инъекций.

Судя по комментариям, фанаты испугались, увидев обезображенную кожу телеведущей. Впрочем, сама Тина Канделаки вполне довольна эффектом. "Помните, лицо натяните, грудь прооперируете, в попу силикон или что вкачаете, а шея будет висеть, если за ней не ухаживаете", – отметила деловая женщина в своем инстаграм-аккаунте.

Поклонникам не стоит волноваться за Тину Канделаки. Через какое-то время после процедуры припухлость исчезнет, а щедро напитанная кожа будет выглядеть свежей и гладкой. Телеведущая призывает фанатов не лениться. По ее мнению, самодисциплина и выработанные привычки заниматься спортом, следить за кожей и правильно питаться обязательно принесут хорошие результаты.