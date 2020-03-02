После бурной ночи и танцев с бубном Волочкову нашли в свинарнике

Пока коллеги по шоу-бизнесу отрывались на вечеринке у Андрея Малахова, Анастасия Волочкова по-своему отмечала Прощенное воскресенье. Судя по публикациям в ее инстаграм-аккаунте, балерина провела выходные в загородном отеле, где отрывалась по полной программе – пела песни, принимала участие в танцах под звуки бубна и аккордеона, посещала экскурсии...
Оттуда же Волочкова выложила видео, где отплясывала под заводные песни в черном коротком платье. В один момент балерина сделала вертикальный шпагат и, видимо, забыв, во что она одета, продемонстрировала нижнее белье.
На следующее утро танцовщица оказалась в неожиданном месте. Волочкова опубликовала видео из свинарника. Она решила показать подписчикам живущих в нем животных.
"Слетала на вертолете в гости. И к детям кабанчиков", – подписала публикацию Анастасия.
В конце видео слышно, как балерина испугалась животных и спросила хозяина, не набросятся ли они на нее.
Напомним, недавно Волочкова рассказывала, что не станет сдавать в аренду свою квартиру-дворец в центре Санкт-Петербурга за полмиллиона рублей в месяц.
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