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Шоу-бизнес

После бурной ночи и танцев с бубном Волочкову нашли в свинарнике

Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова устроила спонтанное романтическое путешествие. Выходные для балерины закончились в неожиданном месте.
прочитано 560 раз

Пока коллеги по шоу-бизнесу отрывались на вечеринке у Андрея Малахова, Анастасия Волочкова по-своему отмечала Прощенное воскресенье. Судя по публикациям в ее инстаграм-аккаунте, балерина провела выходные в загородном отеле, где отрывалась по полной программе – пела песни, принимала участие в танцах под звуки бубна и аккордеона, посещала экскурсии...

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Оттуда же Волочкова выложила видео, где отплясывала под заводные песни в черном коротком платье. В один момент балерина сделала вертикальный шпагат и, видимо, забыв, во что она одета, продемонстрировала нижнее белье.

На следующее утро танцовщица оказалась в неожиданном месте. Волочкова опубликовала видео из свинарника. Она решила показать подписчикам живущих в нем животных. 

"Слетала на вертолете в гости. И к детям кабанчиков", – подписала публикацию Анастасия.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

В конце видео слышно, как балерина испугалась животных и спросила хозяина, не набросятся ли они на нее. 

Напомним, недавно Волочкова рассказывала, что не станет сдавать в аренду свою квартиру-дворец в центре Санкт-Петербурга за полмиллиона рублей в месяц.

Автор: 2 марта 2020, 17:50

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Вот в свинарнике именно ее и место,хрюшам уроки шпагата показывать.
1

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