"Заслужила мозолями": Волочкова не станет сдавать роскошную квартиру в центре Петербурга

В этом году Волочкова вместе со своим таинственным возлюбленным будет готовиться к свадьбе. Дату они выбрали красивую – 20.10.2020. Как пишет "Комсомольская правда", первая брачная ночь пройдет в петербургской квартире, которая больше похожа на дворец.
Жилье в центре города, на площади Искусств у Русского музея, балерине подарил ее бывший избранник, олигарх Сулейман Керимов. Он купил недвижимость общей площадью 200 квадратных метров за 130 миллионов рублей.
"Да, я люблю роскошь. Я ее заслужила мозолями на своих ножках. В детстве я жила в коммунальной квартире. Возможно, поэтому всегда мечтала о красивой жизни принцессы во дворце", – сказала Волочкова.
Недавно на сайте ЦИАН Анастасия якобы разместила объявление о сдаче квартиры за полмиллиона рублей в месяц. Однако в интервью изданию артистка опровергла эту информацию.
"Мне ее подарил мой любимый человек, самая главная любовь в моей жизни. <...> Простите, пожалуйста, но я люблю туда приезжать, люблю дышать воздухом Питера и из окон своей квартиры слышать стук копыт лошадок", – пояснила балерина.
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