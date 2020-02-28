"Волочкову давайте не будем бить": экс-солистка "ВИА Гра" претендует на лучший шпагат

Корреспондент Дни.ру уточнил у певицы, правда ли, что у нее хорошая растяжка и она может побить своим шпагатом самую известную любительницу раздвигать ноги в России. "Волочкову давайте не будем бить", – с наигранным испугом заявила Татьяна Котова. "Я думаю, нет смысла, у нее по-любому лучше шпагат", – со смехом добавила артистка.
Как отметила экс-солистка девичьей группы, она уже давно не проверяла свои возможности растяжки и пообещала протестировать, не утратила ли навык. Исполнительница рассказала, как она научилась садиться на шпагат. Оказывается, ее тренировал отец. "Он смотрел в 21:00 новости и говорил "У тебя есть минута, садишься на шпагат рядом со мной". И еще вперед нужно было наклониться. И вот я должна была эту минуту в таком положении просидеть", – поделилась воспоминаниями Татьяна.
Котова не знает, зачем ее папа заставлял ее садиться на шпагат. Девушка уточнила, что первый раз растянула ноги случайно – вернулась с катка и показала новое умение родителю. "Вот, давай закрепим результат", – цитирует певица отца. По признанию Татьяны, сейчас ей нужно постоянно тренироваться, чтобы так же хорошо растягиваться.
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