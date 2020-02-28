"Волочкову давайте не будем бить": экс-солистка "ВИА Гра" претендует на лучший шпагат

Рак у Анастасии Заворотнюк Гороскоп Форум Новости "Дом-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Мы так тебя ждали!": счастливые Агутин и Варум показали ребенка
Организм сдается: врачи пошли на крайние меры в лечении сына Кожевниковой
Пугачева сделала предложение онкобольному Юдашкину
Откачивали помощники: у Лолиты случился приступ во время концерта
"Ничего не понимает в танцах и эстраде": продюсер плюнул в лицо Вере Брежневой
партнеры
Пятница
28 февраля
Лента новостей
17:58
Хотел покататься: житель Подмосковья угнал машину ради забавы
17:46
Совет на выходные
17:37
Оскандалившаяся звезда "Шерлока" впуталась в авантюру
16:41
"Какой-то сатанячий ад!": заподозренной в романе с Прилучным актрисе угрожают порчей и убийством
16:13
Под Тюменью опрокинулся автобус с пассажирами
15:59
Найдены доказательства искусственного происхождения коронавируса
15:52
Черкасов из "Дома-2" показал беременную жену на премьере сериала "Патриот"
15:05
В московском ресторане не оставили места для случайности
14:44
Бойцов ЧВК "Вагнера" отправили в досрочные отпуска из-за перемирия в Ливии
14:42
Васильева призналась Корчевникову в неверности мужьям
14:25
Джеки Чан вышел на связь после известия о заражении коронавирусом
14:18
"Козел отпущения": Порошенко прилюдно опозорил Зеленского
14:18
Выедает легкие: последствия коронавируса ужаснули народ
14:16
В московском метро мужчина ранил ножом пассажира
14:08
"Я горд и счастлив": растроганного Бурунова заметили с Виторганом
14:05
От Никиты Михалкова требуют баснословную сумму
14:01
"Виталина – это же монстр!": как Цымбалюк-Романовская разрушила жизнь Джигарханяна
13:39
Остриженная Лена Ленина устроила фальшивую свадьбу и ждет ребенка от суррогатной матери
13:38
Россия приостановила въезд граждан из Ирана
13:32
"Это безобразие": стерший ноги до кровавых мозолей Петров взорвался от возмущения
13:31
Ученые установили, что белые медведи на участках "Роснефти" максимально упитанны
13:28
Звезда "Трансформеров" Джек Рейнор посетит Москву в марте
13:22
"Дни.ру" дарят билеты: концерт группы "Винтаж"
13:17
"Не родной отец": Карина Мишулина раскрыла страшную семейную тайну
13:10
Пьяная жительница Калининграда опрокинула коляску с внучкой
12:49
Площадь Красная видна: дочь Тимати рассекретила место жительства
12:41
Ушел из жизни главный конструктор Су-34
12:41
Гороскоп на март
12:30
"Идиотка": муж Гагариной отреагировал на слова о разводе
12:21
Володин рассказал о самом важном законе февраля
12:20
Родившая тройню звезда сериала "Глухарь" рассказала о своей беде
12:17
"Заслужила мозолями": Волочкова не станет сдавать роскошную квартиру в центре Петербурга
12:10
Самолет экстренно сел в аэропорту Внуково из-за треснувшего лобового стекла
11:57
Рубль сдает позиции
11:54
Поедет на Украину? Появились данные о новом месте работы Лукашенко
11:51
"Шапокляк крашеная!": изменившуюся Степаненко обвинили в жадности
11:51
В Москве названы победители премии "Headliner года"
11:42
Принц Гарри и Меган Маркл больше не могут надеяться на безопасность в Канаде
11:30
Похудевшую звезду сериала "Физрук" Полину Гренц сложно узнать
11:27
В жилом доме Петербурга прогремел взрыв
11:21
Смехова молится за изувеченного в школе сына
11:18
Под Москвой произошла массовая авария
11:05
Коронавирус поставил под угрозу производство жизненно необходимых лекарств
11:00
"Отомстим и расчленим изнутри": у Эрдогана объявили о войне с Россией
10:58
Стивена Сигала оштрафовали на крупную сумму
10:37
Знаменитая журналистка умерла на 92-м году жизни
10:34
Собчак вытянула из Эрнста откровение о Первом канале
10:18
В Китае сделали важное заявление о коронавирусе
10:13
"Не для слабонервных": Андреева приняла кардинальные меры в борьбе со старением
09:52
Москвичей предупредили об аномальной погоде
09:42
Фигуристка Туктамышева объявила о расставании с бойфрендом
09:24
ВОЗ оценила "агрессивный подход" России к коронавирусу
09:19
"Убью ее или сожгу": Джонни Депп угрожал смертью бывшей жене
09:15
Иосиф Пригожин сошелся с бывшей женой
08:59
В аэропорту Внуково обокрали пассажирку
08:48
Певец Шура откровенно рассказал о страшном диагнозе и пагубной зависимости
08:45
Российский рынок акций обвалился из-за коронавируса
08:19
"Уже невозможно контролировать": ученые сообщили о пандемии коронавируса
08:14
Муцениеце оставила Прилучного без дома и машины
08:10
"Что-то случилось с нервной системой или мозгом": к Лере Кудрявцевой выехали медики
07:55
Известного режиссера ввели в искусственную кому
06:41
Заподозренная в беременности Седокова отказалась от еды
04:14
Голубая кровь: Пэрис Хилтон назвалась родственницей Елизаветы II
02:37
50-летняя Дженнифер Лопес без прикрас вызвала оторопь
00:17
Причиной развода Прилучного и Муцениеце стал нерожденный ребенок
21:56
Число жертв коронавируса в Италии возросло
21:51
Вместо Панайотова: появились данные об участии Бузовой в "Евровидении"
21:39
"Пофигизм": Лукашенко выступил со скандальным заявлением о союзе с Россией
21:33
"Старый стал": народ в шоке от изможденного Тарасова
21:28
Бояться определенно стоит: врач сделал громкое заявление о коронавирусе в России
20:58
В Петербурге приезжий изнасиловал несовершеннолетнюю девушку
20:55
"Чистая мать": муж пожаловался на дочку Бородиной
20:45
В Самаре перевернувшийся трамвай придавил пять автомобилей
20:36
Под Петербургом женщина умерла в кафе после празднования дня рождения
20:13
Джиган показал новорожденного сына после обрезания
20:04
В Саратове пассажир разбил очки таксисту за отказ везти ребенка без кресла
20:01
Перенесший инсульт Дибров рвется в бой
19:55
Как Госдума вернула доверие граждан
19:25
Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом
18:56
"Мне это всегда мешало": Богомолов публично признался в своих слабостях
18:42
На Ямале водитель наехал на ребенка во дворе
18:31
"Я хотела детей": Кудрявцева назвала причину разрыва с возлюбленным
18:00
Сказочные сокровища: почему дочь Петросяна мертвой хваткой вцепилась в Степаненко
17:59
Нет симптомов: раскрыта страшная опасность рака
17:54
Это война? Осмелевший Эрдоган решился на конфликт с Путиным
17:47
Много болтающую актрису "Сватов" Кравченко ликвидировали
17:35
Папу Римского сразила болезнь после выхода на публику
17:00
Сябитова созналась в постыдном пристрастии
16:56
Звезду фильма "Один дома" заметили в необычном месте
16:55
Продолжение культового сериала: Кортни Кокс раскрыла содержание новой серии "Друзей"
16:45
В Башкирии вынуждены закрывать дороги из-за непогоды
16:30
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
16:24
Рудковская сильно пострадала из-за коронавируса
16:23
"Бес в ребро": молодящегося Меньшикова уличили в баснословных тратах на одежду
16:00
Малинин готовит ответный удар по бывшей жене
15:54
В Кремле рассказали о влиянии коронавируса на поправки в Конституцию
15:53
"У нас какая-то химия": Вайкуле откровенно об отношениях с Пугачевой
15:53
Блины с лососем и страчателлой
15:45
"Дни.ру" раздают подарки: книга на восьмое марта
15:36
Погиб ребенок: в Липецке мужчина порезал ножом всю семью
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Страна плохая": отец Цымбалюк-Романовской сдал с потрохами Джигарханяна
"Виталина – это же монстр!": как Цымбалюк-Романовская разрушила жизнь Джигарханяна
Муцениеце впала в глубокую депрессию после расставания с Прилучным
Отдых с миллионершей обернулся для Шаляпина больницей
Вместо Панайотова: появились данные об участии Бузовой в "Евровидении"
"Мирным путем": названы условия отставки Лукашенко

"Волочкову давайте не будем бить": экс-солистка "ВИА Гра" претендует на лучший шпагат

Татьяна Котова пообщалась с журналистом нашего издания и рассказала, как смогла добиться потрясающей гибкости. Экс-солистка "ВИА Гра" с детства любила находиться в центре внимания. 
прочитано 54 раза

Корреспондент Дни.ру уточнил у певицы, правда ли, что у нее хорошая растяжка и она может побить своим шпагатом самую известную любительницу раздвигать ноги в России. "Волочкову давайте не будем бить", – с наигранным испугом заявила Татьяна Котова. "Я думаю, нет смысла, у нее по-любому лучше шпагат", – со смехом добавила артистка. 

ПО ТЕМЕ

"Сплю без всего": экс-солистка "ВИА Гра" раскрыла интимные подробности жизни

Избежавшая проституции экс-солистка "ВИА Гра" поделилась секретом успеха

Как отметила экс-солистка девичьей группы, она уже давно не проверяла свои возможности растяжки и пообещала протестировать, не утратила ли навык. Исполнительница рассказала, как она научилась садиться на шпагат. Оказывается, ее тренировал отец. "Он смотрел в 21:00 новости и говорил "У тебя есть минута, садишься на шпагат рядом со мной". И еще вперед нужно было наклониться. И вот я должна была эту минуту в таком положении просидеть", – поделилась воспоминаниями Татьяна. 

Котова не знает, зачем ее папа заставлял ее садиться на шпагат. Девушка уточнила, что первый раз растянула ноги случайно – вернулась с катка и показала новое умение родителю. "Вот, давай закрепим результат", – цитирует певица отца. По признанию Татьяны, сейчас ей нужно постоянно тренироваться, чтобы так же хорошо растягиваться. 

Автор: 28 февраля 2020, 18:56

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Козел отпущения": Порошенко прилюдно опозорил Зеленского
Поедет на Украину? Появились данные о новом месте работы Лукашенко
"Захват проливов": рассекречена новая цель России
Володин рассказал о самом важном законе февраля

Шоу-бизнес

На полу, на капоте и в душе: развратные кадры голой дочери Салтыковой с мужиком попали в сеть (видео)
Избежавшая проституции экс-солистка "ВИА Гра" поделилась секретом успеха
"А где же муж?": Пугачеву сняли с девочкой в темном уголке
51-летняя Стриженова отправилась к пластическому хирургу

Проишествия

Папу Римского сразила болезнь после выхода на публику
Экстремальная посадка самолета попала на видео
Пьяная звезда сериала "Убойная сила" сбила человека
Покупает собак и разделывает на мясо: жуткие подробности зверств живодера из Приморья

Lifestyle

В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Мачеха ест гамбургеры, а Золушка смотрит телевизор: любимую сказку переписали на новый лад
"Нежнейший!": Миронов потряс интимными письмами к брату
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин сошелся с бывшей женой

Продюсер дал откровенное интервью
Шоу-бизнес

"Не для слабонервных": Андреева приняла кардинальные меры в борьбе со старением

Знаменитость шокировала поклонников методом

Шоу-бизнес

Смехова молится за изувеченного в школе сына

Певица и актриса рассказала о случившемся

Общество

"Отомстим и расчленим изнутри": у Эрдогана объявили о войне с Россией

Ситуация накалилась до предела

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на март
Гороскоп на неделю со 2 по 8 марта
Гороскоп на четверг, 27 февраля

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Туктамышева объявила о расставании с бойфрендом
Губерниев сорвался на иностранных спортсменов из-за Логинова
"Пахать и пахать": Мария Шарапова объяснила свой уход из тенниса
Сын Роналду выложил в Сети фото с голым отцом и в одночасье стал звездой

Регионы

"Больше никогда в жизни": люди отказывается от поездов через Крымский мост
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
Юрий Чайка пообещал заметные перемены на Северном Кавказе
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+