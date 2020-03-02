Волочкова в угаре показала черное белье накануне Прощеного воскресенья

Минувшие выходные Анастасия Волочкова провела не дома, не на благотворительном концерте, с которым колесит по городам Подмосковья, и даже не в балетном зале, где регулярно репетирует по нескольку часов кряду. "Спонтанное романтическое путешествие на вертолете. За штурвалом – я", – объявила танцовщица, опубликовав свежий кадр.
Куда она отправилась, балерина рассказывать не стала. Зато поделилась с многочисленными поклонниками фото и видео. Речь, вероятно, идет о каком-то подмосковном отеле, где есть собственное животноводческое хозяйство. Волочкова посетила специальные загончики для кабанов и их потомства, а также посмотрела избушку на курьих ножках Бабы Яги.
Не забыла Анастасия и покаяться в Прощеное воскресенье. А накануне она "отрывалась" на всю катушку. Облачившись в черное короткое платье, балерина лихо отплясывала под заводные песни приглашенных музыкантов.
"Отжигаем! А вы?"– спросила у подписчиков в "Инстаграм" Волочкова. Она опубликовала ролик, где танцует с двумя артистками в сценических костюмах. Балерина же дополнила свой лаконичный наряд рыжими унтами. "И это все для меня!" – объявила Настя под видео, где танцует на лестнице под композицию "А он мне нравится".
В какой-то момент опьяненная музыкой Волочкова начала делать вертикальный шпагат, видимо, забыв, что на ней короткое платье. Любой желающий мог рассмотреть черное белье скандально известной балерины.
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