"Вау! Какая крошка!": Панин в женском белье растопырил ягодицы в публичном месте

Чего только не видела общественность в исполнении Алексея Панина. Каждый раз кажется, что актер переходит новую черту морали ради обсуждений и какой-никакой популярности. Впрочем, как говорит сам артист, он ведет себя естественно и стеснятся ему незачем.
На этот раз Панин решил устроить эротическую фотосессию. Бывалый поклонник может подумать, что ничего удивительного в этом нет. Так или иначе новые снимки вызвали бурную реакцию у общественности. Самые любопытные зашли к нему в инстаграм-аккаунт и увидели позирующего Алексея в женском купальнике на берегу океана. Но и это еще не все. Также актер показал себя полностью обнаженным. К камере он повернулся спиной, поставил ноги на ширине плеч, и продемонстрировал ягодицы. Мужское достоинство во избежание блокировки звезда заштриховал в фоторедакторе.
"Что ото замазывать? Давно все все видели...(здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, – Прим. ред)", "А что плохого в нудизме?", "Ой... А если дочка увидет?", "Какая талия, мне б такую", "Простите,а что вы курите ?", "Идешь такой по пляжу, смотришь, а там такое чудо ползает", "Вау! Какая крошка!", – написали фолловеры под публикациями.
Напомним, недавно Алексей Панин признался, что готов ублажать мужчину ради киноискусства. Кроме того, актер не прочь сделать это на глазах у других.
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