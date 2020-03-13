Уставшая Орбакайте решилась показать себя без прически и макияжа

В начале этого года певица Кристина Орбакайте отдохнула в Майами вместе с семьей. После отпуска она приступила к репетициям нового шоу. Неожиданно звезда получила травму ноги, и отдых пришлось продлить. Недавно артистка вернулась к работе, приняв участие в шоу Валентина Юдашкина в Кремле.
В конце марта Орбакайте продолжит концертный тур по городам России. В "Сторис" она опубликовала видео и показала, что провела занятие с помощью виртуального тренера. На звезде – майка и лосины. На лице нет макияжа, волосы собраны в пучок. Орбакайте сильно устала и вспотела, но отметила, что рада вернуться к тренировкам.
Здоровый образ жизни – залог ее безупречного внешнего вида и подтянутой фигуры. Кроме того, Кристина – частый гость косметолога. Каждый раз после публикации нового снимка знаменитость получает от поклонников массу комплиментов и восторженных отзывов.
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