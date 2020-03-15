"Портки не может купить": Самбурская плюнула в военных

Как отметила актриса, один из поклонников у нее недавно поинтересовался в "Сторис" инстаграм-аккаунта, могла бы она стать женой военного. Звезда сериала "Универ" заявила, что представляет себе такого. Основных причин две. Первая – вероятная бедность потенциального жениха подобной профессии, а вторая – излишняя жесткость, также присущая обителям казарм.
"Как он себя будет чувствовать, если у него жена может квартиру приобрести, а он портки не может купить и носки зашивает?" – удивилась Настасья Самбурская. Также девушка заявила, что "ее нельзя строить". "Я всегда делаю то, что хочу", – заметила артистка. Военному сложно принять "раздолбайскую" женскую душу, уверена звезда. Самбурская заверила мужчин, что человеку, который не близок с ней по духу, рядом будет сложно. "Кому попало обо мне мечтать не надо. Я не сахар!" – предупредила воздыхателей актриса в интервью апрельскому номеру журнала Maxim.
Настасья призналась, что не намерена готовить будущему супругу, ей проще справляться с бытовыми вопросами благодаря сервисам доставки еды. Потенциальный возлюбленный ни в коем случае не должен заставлять ее жертвовать творчеством ради обеда. "Так вот, я баба не для красоты и борща!" – подытожила актриса.
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