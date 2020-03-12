"Это же дети смотрят!": Самбурскую пристыдили за фотосессию для взрослых

В том, что Настасья Самбурская регулярно появляется на обложке журнала Maxim, кажется, нет ничего удивительного. Актриса известна смелостью и сильным характером. Появиться в обнаженном виде перед фотокамерой ей ничего не стоит, как и ответить на едкие комментарии хейтеров.
Обложку нового выпуска журнала звезда показала в своем инстаграм-аккаунте. На фото она предстает в сексуальном белье, которое выглядит как металлическое. Эффектности актрисе придают висящие на бедрах цепи. А вот какие снимки внутри – узнает лишь читатель.
Зная, какие комментарии под публикацией ее ждут, Настасья подписала кадр типичными для хейтеров словами. Однако сдержать критику Самбурской все равно не удалось. Один из фолловеров написал: "Это же дети смотрят! Бессовестная!!!" Остальные завалили ее комплиментами, восхитившись фигурой.
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