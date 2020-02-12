"Ищу парня": жующая розу Самбурская страдает от одиночества

В "Инстаграм" появилась неоднозначная фотография актрисы. Видимо, в преддверии Дня всех влюбленных девушка решила озаботиться поиском своего "Валентина".
На черно-белом кадре Настасья Самбурская стоит чуть сгорбившись и угрюмо смотрит в камеру. Также на фото есть роза, но использует ее артистка не совсем по назначению. Бутон цветка скандальная звезда вставила в рот. В подписи к посту она довольно лаконично отметила "Ищу парня. Романтика".
Мужчины сразу предложили девушке свои услуги. "Меня бери! Я самый самый романтичный", "Такая классная, хочу быть твоим парнем", "Да тут я", " Я могу побыть твоим парнем недолго", – написали поклонники.
Однако некоторые не оценили юмор Самбурской. "Розы вянут не от мороза", "Как то не секси розу кусаешь", "С такими талантами быстро найдешь", "Она жевала жадно розу и взглядом пепелила", – едко подметили фолловеры.
Напомним, недавно появилась информация о том, что актриса стала одной из ведущих нового реалити-шоу. Валерий Комиссаров, продюсер таких хитов, как "Окна" и "Дом-2", запустил новый проект "Битва престолов".
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