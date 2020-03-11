Наргиз нашла нового мужчину после ухода от Фадеева

Скандально известная певица Наргиз наконец нашла себе музыкального покровителя. Теперь артистка будет сотрудничать с Виктором Дробышем. Такая информация появилась в телеграм-канале "Только никому".
Певица рассказала, что продюсер отнесся к ней доброжелательно, несмотря на ссоры с Максимом Фадеевым и громкие заголовки СМИ. Знаменитый композитор вел себя с Наргиз очень дружелюбно, встреча не стала перерастать в официальную. Дробыш просто сказал артистке: "Давай попробуем".
Виктор Дробыш сотрудничает с такими артистами, как Стас Пьеха, Слава, группа Чили и другими.
Напомним, в 2019 году Закирова со скандалом покинула продюсерский центр MALFA, руководителем которого является Максим Фадеев. Музыкант заявлял, что Наргиз злоупотребляет алкоголем, а певица в свою очередь обвиняла Фадеева в срыве ее концертов. После ухода из MALFA в феврале 2020-го у артистки не состоялось множество выступлений, однако до сих пор не ясно, по какой причине. Говорят, что Наргиз сама отменила концерты, а певица считает, что столкнулась с недобросовестными промоутерами.
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