Максим Фадеев пошел на крайние меры после череды скандалов

В "Инстаграм" Максим Фадеев опубликовал кадр из отпуска. "Как же хорошо, когда все понятно! Когда в душе порядок и покой! Всем желаю этого от души!" — написал он в соцсети.
Одна из подписчиц в комментариях к публикации спросила, будет ли продюсер вновь собирать коллектив SEREBRO. "Да!!!" – ответил Фадеев. "Мы расторгли контракты со всеми артистами! А теперь работаем с новыми проектами!" – добавил он.
Некоторые фолловеры знаменитости отметили, что на фото Максим выглядит угрюмым, несмотря на жизнеутверждающий пост. "Красота в глазах смотрящего", – отреагировал продюсер.
Группа SEREBRO станет одним из эксклюзивных проектов обновленного лейбла MALFA. Напомним, что в конце октября 2019 года Максим Фадеев шокировал общественность своим решением. Продюсер сообщил, что расторг контракт со всеми исполнителями лейбла. Это заявление вызвало эффект разорвавшейся бомбы.
Ранее Максим Фадеев рассказал, что расстался с подопечными полюбовно и передал им права на исполнение песен. Со скандалами ушли лишь два музыканта, с которыми компания будет решать вопросы в судебном порядке. Одна из них – Наргиз Закирова.
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