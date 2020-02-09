Наргиз Закирова прервала молчание после прилюдного унижения

Бывшая подопечная продюсера Максима Фадеева призналась, что не смогла обойти молчанием скандал, разразившийся вокруг несостоявшихся концертов в Ростове-на-Дону и Краснодаре. "Проблема эта касается в большей степени моих поклонников, приобретших билеты на мои вечерины в этих городах", – написала Наргиз Закирова.
Певица уверена, что отмена мероприятий и последовавшая за ней травля в социальных сетях была задумана группой лиц, которые заинтересованы в ее "творческом и моральном уничтожении". "Другого объяснения этому идиотизму, пока предположить сложно", – заявила знаменитость в личном микроблоге.
По словам Наргиз Закировой, организаторы отменили концерты по неизвестным для нее причинам. При этом они отказались вернуть деньги поклонникам, свалив всю вину на саму артистку. Причастным к произошедшему она считает своего бывшего продюсера Максима Фадеева.
"Кто же остается виноватым? Ну, конечно же, Наргиз. Прожженная алкоголичка, наркоманка и убежденный русофоб. Соответственно, поступки ее, говорят сами о себе! Захотела, отменила концерт и плевать ей на эти рожи, которые она так рьяно ненавидит", – продолжила свою мысль звезда.
Наргиз Закирова призвала организаторов выступлений в Краснодаре и Ростове-на-Дону вернуть деньги поклонникам и пообещала новые концерты. "Меня лично, конечно же, сломить весьма сложно! Вечерин и спектаклей в моей жизни будет уйма! И каждый из вас сможет побывать на них", – заключила знаменитость.
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