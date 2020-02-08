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Полуобнаженную Кристину Асмус ткнули лицом в грязь

Кристина Асмус. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
После съемок в откровенной сцене фильма "Текст" Кристина Асмус все чаще подвергается нападкам в Сети. Стоит звезде сделать хоть один неверный шаг, на нее тут же начинают выливаться тонны негатива.
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Сейчас актриса отдыхает на Мальдивах, откуда щедро делится всевозможными кадрами. Одним из последних стал снимок. на котором супруга Гарика харламова запечатлена бегущей по песчаному пляжу.

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Из одежды на Кристине лишь слитный купальник ярко-кораллового цвета. А дополнили аутфит накрашенный красной помадой губы. "Спасаю себя от банальной подписи к фото", – заявила Амус.

Подписчики в очередной раз нашли, к чему придраться. Многие раскритиковали светскую львицу за то, что она пользуется декоративной косметикой на курорте, а ведь это очень вредит коже. Другие в пух и прах разнесли Кристину за чрезмерную худобу. "До спасателей Малибу далеко, девочка-школьница", "Не понимаю, что она демонстрирует? Кожу и кости?", – негодовали злопыхатели.

"Вечная малолетка", – резюмировал хейтер.

Тем не менее, у Асмус еще остались преданные поклонники. Они встали на защиту актрисы, отметив, что критики ей просто-напросто завидуют. "Все бабы как бабы, а у Гарика богиня!", – заявил обожатель.

8 февраля 2020, 02:11
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