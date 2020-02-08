Полуобнаженную Кристину Асмус ткнули лицом в грязь

После съемок в откровенной сцене фильма "Текст" Кристина Асмус все чаще подвергается нападкам в Сети. Стоит звезде сделать хоть один неверный шаг, на нее тут же начинают выливаться тонны негатива.

Сейчас актриса отдыхает на Мальдивах, откуда щедро делится всевозможными кадрами. Одним из последних стал снимок. на котором супруга Гарика харламова запечатлена бегущей по песчаному пляжу.

Из одежды на Кристине лишь слитный купальник ярко-кораллового цвета. А дополнили аутфит накрашенный красной помадой губы. "Спасаю себя от банальной подписи к фото", – заявила Амус.

Подписчики в очередной раз нашли, к чему придраться. Многие раскритиковали светскую львицу за то, что она пользуется декоративной косметикой на курорте, а ведь это очень вредит коже. Другие в пух и прах разнесли Кристину за чрезмерную худобу. "До спасателей Малибу далеко, девочка-школьница", "Не понимаю, что она демонстрирует? Кожу и кости?", – негодовали злопыхатели.

"Вечная малолетка", – резюмировал хейтер.

Тем не менее, у Асмус еще остались преданные поклонники. Они встали на защиту актрисы, отметив, что критики ей просто-напросто завидуют. "Все бабы как бабы, а у Гарика богиня!", – заявил обожатель.