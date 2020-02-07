Обвешанного золотом Филиппа Киркорова поймали в компании шестерых монашек

Так, накануне артист анонсировал скорый выход нового хита. Большая премьера состоится 14 февраля.
Киркоров опубликовал в своем инстаграм-аккаунте трейлер. На записи он запечатлен в компании шестерых монашек. Собственно, и вид у музыканта под стать королю – Филипп Бедросович облачился в мантию, поверх которой множество золотых украшений.
"Так мало нам нужно с тобой для любви…", – написал музыкант.
Также исполнитель признался, что к главной героине его романа разгорелся нешуточный интерес. Фолловеры лишь в очередной раз подтвердили это.
"Скажите! У меня разрыв сердца случится!", – заявил фанат.
Также подписчики отметили, что с нетерпением ждут выхода в свет новой песни. Они не сомневаются, что Киркорову удалось создать очередной шедевр. Между тем, среди поклонников Филиппа Бедросовича много молодежи. Стоит признать, что он один из немногих певцов старой гвардии, кто смог пробудить интерес юных слушателей к своему творчеству.
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