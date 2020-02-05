58-летняя Екатерина Андреева сообщила о прибавлении и показала малыша

58-летняя Екатерина Андреева, легендарная ведущая Первого канала, в своем плотном рабочем графике умудряется находить время для путешествий. Причем направления она выбирает весьма необычные: некоторые из них опасные, другие экзотические. Если подавляющее большинство представителей отечественного шоу-бизнеса предпочитает расслабляться на Мальдивах, в Таиланде или Дубае, то Екатерина Андреева умудряется путешествовать так, что за короткий срок в состоянии сменить несколько стран.
Так, за последний месяц, если верить отчетам ведущей, она побывала в Швейцарии, Новой Зеландии и Руанде. В африканской стране Екатерина Андреева пообщалась с местными жителями, оценила их ритуалы, а также насладилась фауной. Отметим, что в путешествии телеведущую сопровождает приятельница, которую та в шутку выдала замуж.
Зато совершенно серьезно они взяли под свой патронаж двух слонят. "Пришло время и детей заводить. Но вот тут уж по-настоящему мы с Катрин усыновили-услонили двух сирот слонят. Мне достался совсем малыш, а ей подросток с трудным характером (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала Екатерина Андреева, выложив видео, на котором запечатлела слоненка.
Телеведущая подчеркнула, что следит за судьбой своего малыша даже будучи за много километров от него. "Теперь с другого континента летят к нам весточки о том, как там растут-гуляют-едят наши крохи по сто и больше кг. каждый😜. Интересно наблюдать" – призналась она.
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