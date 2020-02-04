Как семья зарабатывает на мертвой Юлии Началовой

Бывшая помощница Юлии Началовой Анна Исаева выступила с важным сообщением. Она объявила о том, что об артистке написана книга. Ранее был анонсирован сериал в ее честь.

Анна Исаева показала книгу, посвященную Юлии Началовой. Издание оформлено в бежево-розовых тонах. На обложке изображено лицо певицы крупным планом. Произведение называется "Юлия Началова. Письма от отца к дочери". "Книга написана Юлиными родными А. Владимировой и В. Началовым. Это реквием. Больше сказать нечего. Читайте кусочек вступления. Нерв, эмоция и боль. От себя могу сказать: я очень горда, мы сделали это!" – объявила бывшая помощница певицы у себя в "Инстаграм".

Сообщение произвело неоднозначное впечатление на подписчиков. Одни порадовались и выразили готовность сейчас же бежать и покупать книгу. Другие не удержались от иронии. Злопыхатели, припомнив новость о съемках сериала о Юлии Началовой, язвительно отметили, что семья "как может" зарабатывает на покойной исполнительнице.

Даже дошло до фильма, который якобы скоро выйдет на ТВ. Ранее было заявлено, что многосерийную картину представит Первый канал, она соединит в себе факты и вымысел. "Это будет фильм о жизни Юли, основанный на воспоминаниях, ее интервью, и на тех интервью, которые дали мы. Все, что там будет постановочным, то, что будут отыгрывать актеры, основано на реальных событиях, основано на наших воспоминаниях", – говорила в интервью Анна Исаева. По ее словам, близкие артистки уже видели картину и остались довольны.

Напомним, Юлия Началова ушла из жизни 16 марта 2019 года. Причиной смерти стала остановка сердца в результате обширного заражения крови и отказа внутренних органов. Певице было 38 лет. Ее похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.