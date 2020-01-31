Домработница взяла на себя воспитание дочери Началовой

После смерти Юлия Началовой общественность гадала, что станет с ее дочерью. Отец девочки, футболист Евгений Алдонин, хоть и уделял ей достаточно внимания, давно обзавелся другой семьей. Некоторые были уверены: Вере понадобится помощь психолога, чтобы справиться с горем.
Однако подруга певицы и ее бывший пиар-директор Анна Исаева заявила, что школьница нашла в себе силы жить дальше, не зацикливаясь на трагедии. К тому же у нее много родных и близких.
"У Веры есть две бабушки, которые ей очень помогали. Есть замечательный дедушка. Это ее самые близкие и родные люди. У нее есть отец, и в этот острый период Евгений уделял ей особое внимание", – рассказала Анна. "Есть домработница Таня. Она воспитывала девочку с малых лет и тоже была рядом. Веру не оставляли одну", – цитирует Исаеву Teleprogramma.pro.
Анна подчеркнула, что подросток живет с родителями Юлии, которые следят за успехами Веры в учебе и творчестве. "Недавно она стала победителем нескольких олимпиад по разным школьным предметам. Осенью вошла в число победителей стихотворного конкурса "ПоюМоюМоскву", посвященного российской столице. Участвует в вокальных и музыкальных конкурсах, в том числе международных", – подчеркнула Исаева.
В школе дочь Началовой играет в мюзиклах и пишет сценарии. Бывшая помощница артистки не сомневается в ее радужном будущем: "Вера вырастет и займет достойное положение в обществе, я в это верю. Она очень серьезно относится к этим детским, казалось бы, вопросам. Я не удивлюсь, если она станет, например, не певицей, а режиссером или драматической актрисой".
Напомним, что Юлия Началова ушла из жизни 16 марта 2019 года. Причиной смерти стала остановка сердца в результате обширного заражения крови и отказа внутренних органов. Певице было 38 лет. Ее похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.
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