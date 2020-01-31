Александр Панайотов страдает из-за страшной утраты

Светлую память покойной почтил ее близкий друг Александр Панайотов. При жизни они тесно общались, поэтому солисту было очень тяжело смириться со страшной утратой.
Исполнитель опубликовал в своем инстаграм-аккаунте архивный снимок. На фото он запечатлен вместе с Юлией. "Ты.. в сердце навсегда...", – заявил скорбящий Панайотов.
Поклонники один за другим стали высказывать соболезнования в комментариях. "Боль не унять никогда! Светлый человечек ушел из жизни! Свет без нее померк!", "Невосполнимая утрата, светлая память", "Жаль до слез", "Милая, в мыслях всегда...", "Очень горько, что нет Юли. Как рано ушла...", "До сих пор не верится, солнышко наше", – высказывались опечаленные фанаты.
Напомним, после кончины Началовой Панайотов признавался, что очень тоскует по подруге. Ему не хватает их откровенных бесед.
"Мы всегда рассуждали о нашем предназначении на этом свете. Ты мне говорила, что я лучший. А я тебе – что ты легендарная", – писал Александр в своем микроблоге.
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