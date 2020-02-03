Брэд Питт разгневал Кейт Миддлтон

2 февраля прошла премия Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. Церемония награждения, которую также именуют британским "Оскаром", состоялась в концертном зале Альберт-холл в Лондоне.

Голливудский актер Брэд Питт, который в последнее время номинирован на многие кинопремии, в очередной раз получил награду. Вот только артист не смог явиться за ней лично, сославшись на семейные обстоятельства.

Тем не менее, звезда нашла выход из неловкого положения. Звезда обратилась за помощью к Марго Робби и попросил, чтобы она публично зачитала его послание.

Конечно, прежде всего, в письме Брэд поблагодарил британскую Киноакадемию за оказанную ему честь. Но затем голливудский актер вставил в текст крайне неудачную шутку, которая взбесила сидевших в зале Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Телеоператоры показали крупным планом лица герцога и герцогини Кембриджских, которые едва сдерживали свое раздражение.

"Привет, Британия! Я слышал, ты недавно лишилась члена семьи. Добро пожаловать в "клуб разведенных". Желаю тебе добиться наилучших условий при вашем "разводе". Что же касается моего приза, то я буду называть его Гарри, ведь он, как и принц, уедет в Америку!" – заявил Питт.

Отметим, лучшим фильмом и одновременно лучшей британской картиной была названа историческая драма "1917" Сэма Мендеса. А лучшим фильмом на иностранном языке – "Паразиты" южнокорейского мастера Пон Чжун Хо.