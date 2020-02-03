Брэд Питт разгневал Кейт Миддлтон

Голливудский актер Брэд Питт, который в последнее время номинирован на многие кинопремии, в очередной раз получил награду. Вот только артист не смог явиться за ней лично, сославшись на семейные обстоятельства.
Тем не менее, звезда нашла выход из неловкого положения. Звезда обратилась за помощью к Марго Робби и попросил, чтобы она публично зачитала его послание.
Конечно, прежде всего, в письме Брэд поблагодарил британскую Киноакадемию за оказанную ему честь. Но затем голливудский актер вставил в текст крайне неудачную шутку, которая взбесила сидевших в зале Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Телеоператоры показали крупным планом лица герцога и герцогини Кембриджских, которые едва сдерживали свое раздражение.
"Привет, Британия! Я слышал, ты недавно лишилась члена семьи. Добро пожаловать в "клуб разведенных". Желаю тебе добиться наилучших условий при вашем "разводе". Что же касается моего приза, то я буду называть его Гарри, ведь он, как и принц, уедет в Америку!" – заявил Питт.
Отметим, лучшим фильмом и одновременно лучшей британской картиной была названа историческая драма "1917" Сэма Мендеса. А лучшим фильмом на иностранном языке – "Паразиты" южнокорейского мастера Пон Чжун Хо.
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