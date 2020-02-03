"Путь был долгим": Климова показала свое лицо до преображения

Екатерина Климова поделилась снимком в "Инстаграм". Женщина рассказала о периоде непринятия себя.

На странице в микроблоге актрисы появилась новая фотография. 42-летняя звезда опубликовала разорванный черно-белый портрет. "Некрасивая, обыкновенная я какая-то!". Мама достала его из помойного ведра и сохранила. Спасибо", – написала Екатерина.

Артистка рассказала о непростом отношении к собственному телу. "Забавно, но после всевозможных экспериментов над своей внешностью, всю осознанную жизнь я буду стремиться к простоте и собственной индивидуальности. Путь был долгим. А можно было просто поверить маме", – философски заметила Климова.

Пользователи "Инстаграм" сразу отреагировали на ретроснимок. "Очень красивая! И вообще не изменилась, ни капли", "Юная, улыбчивая, глаза сияют, локоны вьются. Сплошное очарование!", "Невероятная , просто фантастическая", – написали поклонники.

Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Первый ребенок появился в 2002 году в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. В союзе с актером Игорем Петренко родились двое сыновей. В июне 2015 года артистка вышла замуж в третий раз, за актера Гелу Месхи, и подарила супругу дочь Беллу. Но и эти отношения Климовой продлились недолго, пара распалась в 2019 году.