Вскрылись реальные причины ухода певицы МакSим

Помощница артистки поделилась подробностями состояния певицы МакSим. По ее словам, артистка страдает из-за проблем со сном и головной боли.
По предварительным прогнозам, на восстановление исполнительнице потребуется от шести до 12 месяцев. "Сейчас у нее появились осложнения – головные боли, она не может спать нормально, болят ноги. Поэтому она легла в больницу на обследование и лечение", — цитирует продюсера Марины Абросимовой Life.
Конкретного диагноза Соколова называть не стала. Она добавила, что певица МакSим была госпитализирована планово, а не в связи с экстренной ситуацией. На этом настояли лечащие врачи из-за состояния звезды.
Известно, что по больнице певица МакSим передвигается самостоятельно. Ранее продюсер артистки уже предупреждала поклонников, что знаменитость отменяет назначенные концерты и уходит со сцены. Госпитализирована исполнительница была 2 февраля.
Как писали "Дни.ру", в апреле 2019 года певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, когда торопилась на рейс, чтобы успеть на съемки в Москву. В аварии артистка получила множественные повреждения мягких тканей. В клинику в столицу знаменитость доставили на частном самолете.
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