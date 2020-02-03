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У Пескова возникли серьезные разногласия с Навкой из-за происходящего с дочерью

Дмитрий Песков и Татьяна Навка. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятилетняя дочь Пескова и Навки Надя подвержена колоссальной нагрузке. Пресс-секретарь президента России признался, что спорит с женой из-за большого количества тренировок у девочки.
прочитано 885 раз

Фигурным катанием Надя начала заниматься в 3,5 года. Дочь Пескова и Навки тренируется каждый день. Ее старания оправдались: в июне 2019 года она впервые одержала победу на открытых юношеских соревнованиях. А в конце декабря девочка дебютировала в ледовой постановке матери, сыграв в шоу "Спящая красавица".

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Дмитрий Сергеевич Песков пресс-секретарь президента России

В программе "Ты не поверишь!" на НТВ Дмитрий Песков отметил, что жалеет Надю. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, график дочери сопоставим с его рабочим днем, и это его не совсем устраивает. Из-за этого Песков иногда спорит со своей женой, защищая дочь и ее права на нормальное детство. Представитель Кремля рассказал, что не может смотреть на постоянные тренировки девочки без внутренних страданий.

При этом Песков отметил, что и у самой Навки было такое же детство. "У дочки рабочий день фактически сопоставим с моим. Количество занятий и так далее. Я на это без внутренних рыданий наблюдать не могу... Хотя дисциплина – это всегда хорошо. Споры у нас по этому поводу, конечно, возникают. Я спорю. Отстаиваю права ребенка", – заявил пресс-секретарь российского лидера. 

Также он поведал, как проводит свободные часы с дочерью. "У нее самое большое счастье вместе сходить с нами в кино на мультик. Она любит попкорн", – отметил представитель Кремля. А вот "колу" дочь Пескова и Навки не пьет.

Автор: 3 февраля 2020, 08:43
ФОТОРЕПОРТАЖ

43 года, а кто даст: Татьяна Навка цветет и пахнет

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Дерсу Узала
Ответить
Кто его полудурков рогатого слушать будет. Навка здорово ошиблась когда связала себя с этим уссатым дурачком.птица говорун плешивого карлика. Конечно писков ходит по кремлю важный как масленица часами дорогими хвастается, задолбал уже даунов из едросии спроси сколько время, тем что бы от дурака отвязаться, спрашивают,а песков смотрит любуюся на часы, и отвечает. Вот так и Навку покорил часами, она же не знала что он просто дурак.диктофон плешивого.
Гость
Ответить
Денег хоть <цензура> ешь, на несколько поколений вперёд хватит, так нет же - славы подавай. Дурная баба.
1

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