У Пескова возникли серьезные разногласия с Навкой из-за происходящего с дочерью

Фигурным катанием Надя начала заниматься в 3,5 года. Дочь Пескова и Навки тренируется каждый день. Ее старания оправдались: в июне 2019 года она впервые одержала победу на открытых юношеских соревнованиях. А в конце декабря девочка дебютировала в ледовой постановке матери, сыграв в шоу "Спящая красавица".
В программе "Ты не поверишь!" на НТВ Дмитрий Песков отметил, что жалеет Надю. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, график дочери сопоставим с его рабочим днем, и это его не совсем устраивает. Из-за этого Песков иногда спорит со своей женой, защищая дочь и ее права на нормальное детство. Представитель Кремля рассказал, что не может смотреть на постоянные тренировки девочки без внутренних страданий.
При этом Песков отметил, что и у самой Навки было такое же детство. "У дочки рабочий день фактически сопоставим с моим. Количество занятий и так далее. Я на это без внутренних рыданий наблюдать не могу... Хотя дисциплина – это всегда хорошо. Споры у нас по этому поводу, конечно, возникают. Я спорю. Отстаиваю права ребенка", – заявил пресс-секретарь российского лидера.
Также он поведал, как проводит свободные часы с дочерью. "У нее самое большое счастье вместе сходить с нами в кино на мультик. Она любит попкорн", – отметил представитель Кремля. А вот "колу" дочь Пескова и Навки не пьет.
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