Раскрыт секрет устойчивого успеха дочери Навки на соревнованиях

Дочь олимпийской чемпионки Татьяны Навки и пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова делает успехи в фигурном катании. Оказывается, приносить домой медали пятилетней Надюше помогает не только трудолюбие, но и правильный настрой.

Наследница Навки и Пескова обожает спорт. Малышка с удовольствием занимается плаванием, гимнастикой, учится кататься на лыжах и сноуборде. Не так давно Надежда открыла для себя балет.

Между тем больше всего ребенку нравится фигурное катание. Девочка пошла по стопам матери. Татьяна Навка говорила в интервью, что поставила дочь на коньки в двухлетнем возрасте.

Благодаря такому раннему старту Надя Пескова к пяти годам добилась внушительных успехов на льду. Минувшим летом дочь пресс-секретаря российского президента принесла первую медаль с открытых юношеских соревнований. Отметим, что сегодня у дочери Татьяны Навки в кармане уже три первых места с различных состязаний.

Как оказалось, чтобы добиться успеха Надежде мало изнуряющих тренировок – необходим боевой настрой. Перед соревнованием малышка, по заданию тренера произносит аффирмации – короткие фразы, которые при многократном повторении закрепляют нужную установку в подсознании. Этот психологический прием позволяет улучшить эмоциональный фон и стимулировать положительные перемены в жизни.

Татьяна Навка в "Сторис" личного "Инстаграм" показала, как ее наследница настраивается перед соревнованиями у зеркала. "Я буду сама лучшая. У меня все получится. Я буду бороться за каждый элемент", – говорит Надежда Пескова. Судя по всему, в этом и кроется главный секрет успеха маленькой фигуристки.