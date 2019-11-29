Раскрыт секрет устойчивого успеха дочери Навки на соревнованиях

Наследница Навки и Пескова обожает спорт. Малышка с удовольствием занимается плаванием, гимнастикой, учится кататься на лыжах и сноуборде. Не так давно Надежда открыла для себя балет.
Между тем больше всего ребенку нравится фигурное катание. Девочка пошла по стопам матери. Татьяна Навка говорила в интервью, что поставила дочь на коньки в двухлетнем возрасте.
Благодаря такому раннему старту Надя Пескова к пяти годам добилась внушительных успехов на льду. Минувшим летом дочь пресс-секретаря российского президента принесла первую медаль с открытых юношеских соревнований. Отметим, что сегодня у дочери Татьяны Навки в кармане уже три первых места с различных состязаний.
Как оказалось, чтобы добиться успеха Надежде мало изнуряющих тренировок – необходим боевой настрой. Перед соревнованием малышка, по заданию тренера произносит аффирмации – короткие фразы, которые при многократном повторении закрепляют нужную установку в подсознании. Этот психологический прием позволяет улучшить эмоциональный фон и стимулировать положительные перемены в жизни.
Татьяна Навка в "Сторис" личного "Инстаграм" показала, как ее наследница настраивается перед соревнованиями у зеркала. "Я буду сама лучшая. У меня все получится. Я буду бороться за каждый элемент", – говорит Надежда Пескова. Судя по всему, в этом и кроется главный секрет успеха маленькой фигуристки.
Популярные темы форума
Какой край лучший для переезда в Россию?
Про Доцента Соколова который драл в дырки свою студентку.
Где приличный регион в России для жизни,где есть нормальная работа
Отличное время было в советское время,не то,что сейчас
Всем дуракам посвящается
Фейку и троллю под моим ником ,,Невеста,,
НОВОСТЬ
О доброте и милосердии к старикам
ХАЧАТУРЯН. Кто они униженные овцы или жестокие убийцы?
Путин сказал,что-бы чиновники решали проблемы регионов ,а не ему люди жаловались?