Избежавшая проституции экс-солистка "ВИА Гра" поделилась секретом успеха

Татьяна Котова в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказала, как смогла пробиться в шоу-бизнес. Также она вспомнила о своем участиях в различных конкурсах красоты.

Девушка поделилась, что никто из ее родных не ожидал, что она станет победительницей конкурса "Мисс Россия" и тем более начнет карьеру в одной из самых популярных женских групп страны. Родители певицы – простые труженики. Мать – бухгалтер, а отец – дальнобойщик. Правда, Татьянка Котова считает, что в ее маме не реализовался артист, поэтому талант достался ей от родственницы.

Оказывается, родители пытались отговаривать девушку от работы в шоу-бизнесе. "Даже иногда мама моя говорила: "Таня, как так, мы переживаем за тебя, не иди ты в эти модели, не надо в этих конкурсах". Она говорила, даже когда я в школе участвовала. Она говорила, что уроки надо учить, ты чем занимаешься, зачем тебе это нужно". Журналист заметил, что у провинциальных людей часто присутствует стереотип, что подобная работа связана с проституцией и развратом, поэтому боятся. Котова засмеялась и заверила, что ей удалось этого избежать.

"Может быть, меня как-то воспитали по-другому. Может быть, я по-другому мыслю. Не знаю как. Я не могу себе позволить вести "нечистый" образ жизни", – ответила артистка на вопрос, что помогло ей избежать сомнительных связей.

Певица отметила, что во время ее участия в группе "ВИА Гра" не было ничего непристойного, и директор даже отказывался от выступлений в Кавказских республиках, чтобы избежать возможных инцидентов. Однако Татьяна Котова призналась: периодически ей делают сомнительные предложения. Например, некоторые надеются заполучить девушку в постель, заплатив несколько миллионов, но она уверена, что не позволит себе такого ни за какие деньги.