"Сплю без всего": экс-солистка "ВИА Гра" раскрыла интимные подробности жизни

Не так давно певица запустила собственный бренд. В список товаров входят несколько моделей пижам из легкого материала. Девушка отметила, что неравнодушна к домашней одежде. "Мы, Девы, любим уют и комфорт. Одежда – это очень важно, чтобы она была приятная и красивая. И обниматься классно", – рассказала Татьяна Котова. Также она отметила с улыбкой, что ей уже есть, с кем обниматься.
Певица хочет, чтобы ее бренд занимался изготовлением качественных аксессуаров для сна, поэтому она не рассматривает бизнес как запасной аэродром на случай неудач в карьере на сцене. Журналист лукаво заметил, что думал, якобы такая девушка, как Татьяна, ходит дома обнаженной. "Я сплю без всего", – смеясь ответила экс-солистка группы "ВИА Гра". Девушка поделилась, что просто не хочет смущать соседей своим видом "без всего".
Напомним, накануне Татьяна Котова рассказала, как ей удалось избежать сомнительных связей, работая в шоу-бизнесе. Секретом успеха она считает воспитание, которое не позволяет ей принимать непристойные предложения.
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