Татьяна Котова запустила собственный бренд домашней одежды

Об этом певица сообщила на своей страничке в Instagram. Бренд посвящен комфортным и красивым пижамам. Певица призналась, что неравнодушна к домашней одежде, и приходя после тяжелого рабочего дня, надевает ее и занимается любимыми делали.



"Задумывая свой бренд, мне хотелось объединить прекрасное и практичное, а не просто одежда для сна, чтобы каждый, купивший пижаму, чувствовал комфорт, мог бы встречать гостей, заниматься домашними делами и обнимать любимых. Такой комплект можно приобрести для компании подруг, а пижамным вечеринкам подарить новый смысл", – поделилась Татьяна.

Также она рассказала, что бренд имеет свой собственный пошив, а пижамы шьют из эко-ткани – тенсель. Удобные и красивые спальные комплекты созданы не только для прекрасной половина человечества, но и для мужчин, чтобы каждый был окутан и красотой, и комфортом.



