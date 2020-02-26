Водянова шокировала народ снимком без макияжа

37-летняя женщина не постеснялась показать лицо без косметики. Она выложила несколько селфи из поездки и даже сняла видео – на лице Натальи Водяновой нет даже помады.



Модель довольно активно ведет свой микроблог. Она часто делится откровенными снимками из жизни, публикует фотографии старших детей и общается с подписчиками.

Наталье Водяновой 37 лет, но она все еще сотрудничает с именитыми дизайнерами и снимается для обложек популярных журналов. Поклонники считают ее иконой стиля и поют дифирамбы естественной красоте матери пятерых детей. У нее огромные возможности в бьюти-индустрии, однако она всегда заявляла, что никогда не прибегала к помощи пластических хирургов. Наталья Водянова выступает за природную красоту и показывает на своем примере, что можно выглядеть свежо даже без макияжа.

На новых снимках в своем аккаунте "Инстаграм" она предстала перед подписчиками без косметики. Также девушка на видео в "Сторис" показывает рассвет из окна поезда и свое лицо в первых солнечных лучах. На кадрах прекрасно видно, что у модели идеально гладкая кожа, почти нет морщин, даже сложно поверить, что скоро ей исполнится 40 лет, передает Пятый канал.

Наталья Водянова собирается замуж за своего возлюбленного и отца младших сыновей Антуана Арно – французского бизнесмена. Пара вместе с 2011 года, они воспитывают двух общих детей – Максима и Романа, однако предложение мужчина сделал только в конце прошлого года.