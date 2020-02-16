"Позор на мои седины!": Водянова попросила скрыть ее провал от детей

Наталья Водянова сейчас в Италии. Звезда принимает участие в гламурной фотосессии. В перерыве между съемками Наталья Водянова записала видео для поклонников.
Модель рассказала, что с удивлением обнаружила, что Сицилия – это остров. Наталья не скрывала, что ей стыдно за свое незнание.
"Позор на мои седины! Закончить школу и не знать, что Сицилия – остров?! Это просто неуд! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) – сокрушалась Водянова в своем инстаграм-аккаунте.
Модель попросила поклонников сильно не ругать ее за неосведомленность. Знаменитость отметила также, что не хочет, чтобы дети узнали о ее проблемах с географией.
Фанаты с пониманием отнеслись к просьбе Натальи Водяновой. Модель, наоборот, хвалили в комментариях. Поклонники отмечали, как хорошо знаменитость выглядит без макияжа. Интернет-обывателей больше заинтересовало содержимое тарелки манекенщицы. Некоторых удивило, то, как много ест стройная знаменитость.
"И у этой девочке уже пять детей?👏", "Наташа, я думала вы пол зернышка в год, как дюймовочка)))", "Очень аппетитно!)", "И мы никому не скажем 🙊😊", "Наша краса❤️❤️❤️ добрая, нежная, красивая ❤️❤️❤️ инопланетное создание", – писали поклонники Натальи Водяновой.
Популярные темы форума
Очень хочется в СССР
Кто вас бесит из звезд?
Сталин. При его правлении сколько лет дали бы сёстрам ХАЧАТУРЯН?
Наш ответ совку
Надоело жевать ковёр
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз или кто такие бомжи?
ЛИОНУ на мыло
Как избавиться от котлетного запаха? Почему они всегда воняют?
Инцест совков
Муж считает что детей надо наказывать