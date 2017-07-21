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Июль 21, 2017
просмотры: 123

Водянова выглядит ровесницей собственных детей

567

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram модель Наталья Водянова опубликовала фотографии своего отпуска. Манекенщица наслаждается свободным временем вместе с детьми: 15-летним Лукасом, 11-летней Невой и девятилетним Виктором и маленьким Романом. Интересно, что на фото Наталья выглядит такой счастливой и молодой, что смотрится ровесницей собственных детей.

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