Сын-красавчик Натальи Водяновой упал в пропасть

Наталья Водянова вместе с детьми приехала в Сочи. Там ее старший сын Лукас спрыгнул с высоты.

Наталья Водянова вместе с детьми Лукасом, Невой и сыном Виктором приехала в Сочи. Возможно, всемирно известная модель захватила в путешествие и двух младших сыновей – Максима и Романа, однако их она предпочитает лишний раз не показывать. А если и делает это, то тщательно закрывает лица.

Зато манекенщица с удовольствием и даже гордостью делится с подписчиками своей официальной странички в социальной сети "Инстаграм" снимками старших детей, демонстрируя их успехи и достижения. Так, с ребятами она сыграла в керлинг, а их партнерами оказались паралимпийцы из сочинской команды Wild Wheels.

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