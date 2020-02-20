"Свиноматка": народ набросился на располневшую Оксану Федорову

42-летняя знаменитость поделилась в своем инстаграм-аккаунте фотографиями со светского мероприятия. Ведущая напомнила, что премию получают самые яркие и любящие пары российского шоу-бизнеса.
На церемонии Оксана Федорова предстала в образе голливудской дивы. Она выбрала черное атласное длинное платье с открытыми плечами, жемчужные украшения и завила волосы в крупные локоны.
Мнения пользователей соцсети по поводу внешности звезды разделились. Самые преданные поклонники посчитали, что Оксана Федорова прекрасно выглядит. А вот более скептически настроенные россияне заметили, что "Мисс Вселенная – 2002" явно располнела.
Фолловеры резко раскритиковали модель за лишние килограммы, не стесняясь в выражениях. "Свиноматка", – оскорбил Оксану Федорову один из хейтеров. Подписчики отметили округлившийся живот знаменитости и заподозрили ее в третьей беременности.
Напомним, ранее Оксана Федорова признавалась, что в очередной раз готовится стать мамой, и что она всегда мечтала о большой семье. У модели и ее мужа Андрея Бородина уже подрастают сын Федор и дочь Лиза.
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