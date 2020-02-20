"Романы на стороне": сделано шокирующее заявление об отношениях Чумакова и Ковальчук

"Карьера Алексея идет вверх, и у него появляется все больше поклонников. Он становится старше, его харизма и талант не дают покоя многим девушкам. Думаю, Юле Ковальчук стоит держать ушки на макушке. Этот человек любит только себя. Не вижу по картам, чтобы он питал глубокие нежные чувства к Юле. Но в их семье проблем нет. Юля заняла выгодную позицию и понимает, что на ее месте в любой момент может оказаться какая-то другая девушка", – рассказала "Дни.ру" ведунья Саона.



Алексея жизнь с Ковальчук полностью устраивает, уверена гадалка. "У него будут романы на стороне, но это не сейчас. Этот год достаточно благоприятный, но есть некая степень рисков, при вложениях в бизнес. Также не стоит делать крупные покупки. Есть вероятность, что документы будут оформлены неверно, и деньги будут потеряны. После разбирательств с правоохранительными органами, возможно, им все это удастся вернуть, но не полностью, – предостерегла ясновидящая. – Однако, если перенести все эти покупки на 2021 год — удача будет полностью на стороне пары. Также хочу отметить, что в ближайшие пару лет в семье снова будет пополнение. Речь об этом уже идет, но что-то мешает осуществить планы".