Поргина изощренно отомстила плевавшему на Караченцова Боярскому

В Белом зале Центрального Дома кино состоялась премьера пятисерийного документального фильма "Пока еще мы вместе, или Мушкетеры 40 лет спустя" режиссера Вячеслава Каминского и сценариста Максима Федорова. Оценить работу собралось много знаменитостей.



Актеры и создатели любимых фильмов "Д`Артаньян и три мушкетера", "Мушкетеры 20 лет спустя" и "Тайна королевы Анны, или Мушкетеры 30 лет спустя" весь вечер делились воспоминаниями о той работе. И ведь есть, что рассказать! Шутки, анекдоты, байки – в этот вечер тут было жарко и интересно.

Режиссер Марк Розовский, например, исполнял известную песню "А ля гер ком а ля гер", музыкант Александр Левшин рассказал о записи песен к первым сериям "Мушкетеров" и спел "Балладу де Тревиля", Андрей Соколов поделился своими впечатлениями о роли виконта де Бражелона в продолжении мушкетерской киноэпопеи.

Среди приглашенных гостей в зале присутствовали композитор и поэтесса Елена Суржикова, писательница и драматург Мария Арбатова, киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. Интересно, что ни Михаила Боряского, игравшего в картине, ни Людмилы Поргиной, дружившей почти со всеми актерами, в зале не было. У каждого были на то основания.

Как рассказали друзья, Людмила Андреева в этот вечер нарочно уехала отдыхать и отправила представлять семью сына Андрея – Генерального директора Культурного Фонда Николая Караченцова. "Дело в том, что Людмила Поргина очень обижена на Боярского и своей неявкой решила его проучить, изощренно отомстить.

В последние годы, когда ее муж Николай Караченцов болел, Боярский, говорят, ни разу его не навестил – просто наплевал на коллегу. "Михаила Сергеевича приглашали, но он находил разные предлоги для отказа. В итоге сказал: "Я не могу видеть Колю в таком виде!". И это неудивительно – он не любит приезжать к инвалидам. Боярский, видимо, считает, что, если инвалид, то нечего появляться на людях и надо сидеть дома", – рассказал близкий друг Поргиной.