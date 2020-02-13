Повзрослевшая дочь Асмус стала копией Харламова

Актриса Кристина Асмус регулярно публикует фотографии своей повзрослевшей дочери Анастасии. Для этого она даже завела отдельный инстаграм-аккаунт.
Согласно недавним публикациям звездной мамы, семья отдыхает на курорте. В "Сторис" видно, как маленькая Настя весело проводит время – прыгает на сетке яхты в ярком сарафане, повязывает на дерево ленточку, ест мороженое.
Поклонники Асмус и Харламова отмечают, что дочь внешне становится похожа на отца. Но есть и те, которые считают, что маленькая Настя как две капли воды с мамой.
Недавно родители поделились совместным снимком со школьного спектакля "Щелкунчик", где была задействована Настя. Она исполнила роль Мари. Тогда Кристина поддержала наследницу, но отметила, что не хотела бы актерского будущего для дочери.
У супругов Анастасия – единственная дочь. Пока пополнения в семействе не планируется. Девочка родилась в 2014 году – через год после свадьбы пары. Крестным стал коллега Харламова – комик Тимур Батрутдинов.
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